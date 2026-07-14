鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2026-07-14 09:31

烏克蘭幾乎每天都在襲擊俄羅斯石油基礎設施，導致俄羅斯 6 月原油產量降至至少兩年半來最低水準。

石油輸出國組織（OPEC）的月度報告顯示，俄羅斯 6 月日均生產原油 892.8 萬桶。

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OPEC 基於二手來源的數據顯示，俄羅斯 6 月日產量較其 OPEC 及其盟友協議目標少 83.4 萬桶，也比小幅下修後的 5 月日產量少 6.1 萬桶。

這些數據凸顯俄羅斯石油行業承受的巨大壓力，俄羅斯總統普丁 13 日（周一）表示，烏克蘭武裝部隊確實給俄羅斯的成品油供應造成了一些問題，但情況會逐步得到改善。

當天普丁在參觀「一切為了勝利」展覽時，作出上述表態。

談及烏克蘭近期多次襲擊能源設施，普丁強調，「俄羅斯的能源基礎非常強大、可靠。」

他同時指出，「是的，他們（烏克蘭）的行動確實給我國的成品油供應造成了一些問題，但情況會逐步得到改善。」

今年 5 月底起，俄羅斯不少地區出現燃油供應緊張，許多地區的加油站設定每人購買汽油和柴油的配額，限制措施導致油價大幅上漲，不少加油站出現民眾排長隊加油的情況。