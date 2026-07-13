美伊「灰色對抗」失控風險增大！荷姆茲海峽爭端難解、分析揭全面開戰關鍵

鉅亨網編譯莊閔棻 2026-07-13 10:03

分析人士指出，從美伊近來數度互襲的模式來看，雙方目前仍是以軍事行動向對方施壓、逼迫在談判桌上讓步，尚未走向全面開戰，但若這種「灰色對抗」持續下去，情勢失控的風險不容排除。

美伊「灰色對抗」失控風險增大。(圖：Shutterstock)

根據美軍中央司令部透過社群媒體發布的訊息，美軍於美國東部時間 11 日晚間 7 時 15 分（伊朗時間 12 日凌晨 2 時 45 分）對伊朗展開打擊，回應伊朗先前在荷姆茲海峽攻擊一艘懸掛賽普勒斯國旗的貨櫃輪。

‌



伊朗伊斯蘭革命衛隊海軍 12 日凌晨發表聲明指出，數艘船隻企圖沿未經伊朗核准的航線行駛，且無視伊方要求修正航向的提示與警告，其中一艘遭警告性砲火擊中並被迫停航。

聲明並稱，鑑於外國勢力非法介入導致區域情勢不安，荷姆茲海峽自即日起封鎖，直到另行通知，且須待美國停止干預該地區為止。

美國新聞網站《Axios》引述一名美國高層官員說法報導，美軍此次鎖定伊朗的空中監偵雷達、飛彈與無人機儲存設施、飛彈與無人機發射陣地、海上監偵雷達及地對空飛彈發射裝置。

伊朗媒體則指出，伊朗南部格什姆島、恰巴哈爾港，以及西南部胡齊斯坦省、南部布什爾省多處遭到攻擊。

為回擊美軍空襲，伊朗隨即對美國在中東地區的多個目標展開一連串攻勢。伊朗媒體報導，約旦啟動防空系統因應，科威特傳出爆炸聲，巴林內政部也證實該國拉起防空警報。

《紐約時報》分析指出，美伊關係目前陷入一種介於戰爭與和平之間的僵局，雙方既未全面開戰，也未真正恢復穩定，而是持續透過襲擊商船、空襲、報復性打擊及間接談判等方式相互角力。

有學者將這種反覆升高又刻意控制衝突規模的模式，形容為「灰色衝突」。

不過，這種持續試探彼此底線的策略也伴隨高度風險。《路透》分析指出，儘管美伊雙方目前似乎都希望將軍事行動控制在短期且有限的範圍內，但一旦攻擊規模擴大或造成更嚴重的人員傷亡，現有的停火與危機管控機制恐將迅速瓦解。

分析人士警告，若衝突突破目前互相報復的界線，任何重大升級都可能使局勢重新滑向全面戰爭。

爭端核心仍是海峽通航權

事實上，本週稍早美軍已以伊朗近期攻擊通過荷姆茲海峽商船為由，連續兩天對伊朗發動軍事打擊，伊朗同樣以飛彈與無人機襲擊美方在中東的設施反擊；類似互襲場面 6 月下旬也曾上演。

分析人士認為，此輪衝突同樣因商船遇襲而起，再度凸顯美伊雙方在海峽通航問題上難以化解的矛盾。

美伊 6 月中旬簽署的諒解備忘錄規定，伊朗須「盡最大努力」確保商船在 60 天期限內可免費安全通過海峽，但未明訂具體執行方式。

伊朗方面認為，美方此舉等同承認伊朗對海峽握有管理權，因此主張通航船隻須事先向伊朗申報並依規定航線行駛，60 天內暫不收費，但期滿後將視情況調整；美方則堅持海峽應恢復到伊朗戰事爆發前完全自由通行的狀態。

分析指出，雙方對備忘錄各自解讀的背後，其實是對海峽控制權的角力。對伊朗而言，掌控海峽不僅是牽制美國的重要戰略籌碼，也可能成為新的財政收入來源。

《華爾街日報》分析指出，伊朗已充分意識到荷姆茲海峽的戰略價值，當前的核心訴求便是將對海峽的實質控制常態化，藉此鞏固其在波灣地區的主導地位。

但這樣的局面是美方難以接受的。美國戰略暨國際研究中心指出，若伊朗成功將通航許可、航線管制與收費機制予以制度化，勢必削弱美方的談判籌碼，壓縮美國與以色列未來的行動空間，並降低美國在中東安全事務上的影響力。

從美國國內政治角度看，若這場軍事行動不僅未能迫使伊朗在核問題上讓步，反而讓伊朗掌控了戰前原本自由通行的海峽，恐將引發國內輿論強烈批評，衝擊共和黨在期中選舉的選情。

情勢失控風險升高

從美伊簽署諒解備忘錄後的發展來看，雙方對立態勢並未降溫，反而持續升高。

美軍本週對伊朗發動的攻勢，無論是打擊範圍或行動規模，都超過 6 月下旬的那波軍事行動。如今伊朗再度宣布封鎖荷姆茲海峽，使原本備忘錄中攸關海峽開放的重要承諾形同失效，也讓區域緊張情勢進一步惡化。

不過，分析人士認為，目前雙方的軍事行動仍以短時間、有限規模為主，顯示彼此仍將攻擊視為施壓與談判籌碼，而非全面開戰的前奏。

先前衝突中，美國即使投入大量軍事資源，也未能徹底削弱伊朗軍事實力，反而因荷姆茲海峽航運受阻而承受經濟衝擊；伊朗則在軍事與經濟層面同樣付出沉重代價，因此雙方皆缺乏讓衝突全面升級的意願。

值得注意的是，伊朗曾於 6 月 20 日宣布關閉荷姆茲海峽，但不久後便逐步恢復通行，因此此次封鎖是否會長期持續，仍有待觀察。

美國近期對以色列的態度，也反映華府無意讓戰事進一步擴大。以色列長期主張對伊朗採取更具決定性的軍事打擊，據報導，以方日前曾提議參與美軍對伊朗的軍事行動，但遭川普政府拒絕。

此外，根據以色列公共廣播公司 10 日報導，在美方要求下，以色列政府已指示軍方暫緩在黎巴嫩南部執行被視為敏感的軍事行動。