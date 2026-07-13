鉅亨網編譯段智恆 2026-07-13 20:12

美國晶片大廠英特爾 (INTC-US) 周一 (13 日) 宣布，已啟動一項規模達 50 億歐元 (約 57 億美元) 的資本投資計畫，將擴大愛爾蘭製造基地產能，以滿足全球對人工智慧 (AI) 及高效能運算 (HPC) 日益成長的需求，同時進一步強化其在歐洲的半導體製造布局。

英特爾表示，這項投資將用於最大化位於都柏林郊外 Leixlip 的歐洲製造基地產能，包括提高現有生產規模、推進研發活動，並充分利用既有無塵室空間的產能。

‌



Leixlip 廠區是英特爾在歐洲的重要製造樞紐，也是愛爾蘭吸引外國直接投資的重要代表。英特爾自 1989 年進入愛爾蘭以來，累計投資金額已達 300 億歐元，其中超過一半是在 2019 年至 2023 年間投入，用於將當地工廠產能擴大一倍，以生產公司最先進的製程技術。

英特爾目前在愛爾蘭雇用約 4,900 名員工。公司表示，最新一輪 Leixlip 廠區資本支出計畫已於今年稍早啟動，將升級既有晶圓製造設施並安裝尖端生產設備，以生產 Intel Xeon 6 處理器，以及採用 Intel 3 製程打造的下一代 Intel Xeon 產品。

這項投資正值全球 AI 與高效能運算需求持續快速成長之際，資料中心對先進處理器的需求也不斷增加。英特爾希望藉由擴大歐洲生產能力，提升關鍵產品供應規模，並進一步鞏固愛爾蘭在全球半導體製造供應鏈中的地位。