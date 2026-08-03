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伊朗戰爭推升油價！川普開轟雪佛龍、埃克森美孚賺太多：應降價回饋民眾 

鉅亨網編譯余曉惠

美國總統川普 (Donald Trump) 周一 (3 日) 表示，埃克森美孚 (Exxon Mobil)(XOM-US) 與雪佛龍 (Chevron)(CVX-US) 在伊朗戰爭推升原油價格的過程中「賺太多了」，並要求兩家公司「把一部分獲利回饋給民眾」，與他一貫支持石油業的立場相左。

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伊朗戰爭推升油價！川普開轟雪佛龍、埃克森美孚賺太多：應降價回饋民眾  (圖:Shutterstock)

川普在白宮向媒體說：「他們因供應短缺賺了太多錢，我不喜歡這樣。」


就在三天前，兩家公司公布亮眼的第 2 季財報，在伊朗戰爭持續推升油價帶動下獲利大增：雪佛龍第 2 季淨利激增近 400% 至 120 億美元，優於去年同期的 25 億美元，埃克森美孚獲利則從去年同期的 71 億美元倍增至 145 億美元。

川普說：「雪佛龍賺太多，埃克森美孚也賺太多。他們應該把部分獲利回饋給民眾，而且最好調降零售價格，也就是消費者支付的價格。」

川普一向透過公開施壓要求企業改變經營作法，經常利用社群媒體或接受媒體訪問時點名企業。他在第一任期時曾要求汽車製造商將生產留在美國、批評國防承包商成本過高，並敦促藥廠調降藥價。

重返白宮後，川普延續這種作法，經常利用擔任總統的影響力、而非正式政府措施，試圖左右企業決策。

川普稍早也點名雪佛龍執行長 Mike Wirth 日前接受 Fox News 節目訪問時，未提及川普政府對石油產業的支持。他在 Truth Social 上發文說：「他唯一刻意忽略的是，若沒有川普政府的智慧、遠見、實力與穩定，石油產業甚至整個美國都會完蛋！」

川普並舉例指出：「他們曾把 Mike 和雪佛龍趕出委內瑞拉，如今又回去了，而且規模比以往更大、更強，預料將大賺一筆。」

雪佛龍在委內瑞拉經營已超過 100 年。2007 年前總統查維茲 (Hugo Chavez) 推動石油產業國有化時，雪佛龍選擇留在當地；埃克森美孚與 ConocoPhillips 則退出委內瑞拉市場。

雪佛龍股價周一震盪走低，終場收低 1.85%，埃克森美孚也跌 0.24%。。不過在川普發表評論之前，兩大石油股就已呈現下跌格局，因在川普周末取消原訂對伊朗發動的「大規模攻擊」下，國際油價周一下跌約 5%。

伊朗戰爭推升汽油價格，加上民生成本壓力，已成為川普在 11 月期中選舉前的政治風險，而共和黨正力拚保住國會控制權。目前全美汽油平均價格約每加侖 4.10 美元，較美國與以色列今年稍早對伊朗發動攻擊前上漲逾 30%。

和國際油價相比，加油站油價通常反映較慢，代表周末的跌勢不一定會帶動汽油價格立即下滑。


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