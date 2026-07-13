鉅亨網編譯段智恆 2026-07-13 19:40

超過 200 名研究人員與經濟學家周一 (13 日) 共同呼籲，各國政府與科技業領袖應立即制定政策並建立相關制度，以因應人工智慧 (AI) 可能帶來的巨大經濟衝擊。參與連署者包括 15 名諾貝爾獎得主，以及來自 OpenAI、Anthropic 和 Google(GOOGL-US)的研究人員。

這份聯合聲明警告，AI 可能引發規模甚至超越工業革命的經濟轉型，但整個過程所需時間卻「短得多」，可能對勞工、企業及公共機構帶來重大挑戰，也使社會幾乎沒有太多時間進行調整。

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聲明呼籲各界深入研究 AI 對經濟的影響，並立即著手建立必要的政策與制度，以確保這項技術能造福整體社會，同時因應大規模工作流失等潛在風險。

維吉尼亞大學教授 Anton Korinek 表示，蒸汽、電力和電腦等重大科技突破，都曾給予社會數十年時間適應，但 AI 可能只留給人類短短幾年。

Korinek 說：「我們不能等到轉型已經發生，才臨時制定策略與建立制度；如果非得等到一切確定才採取行動，那就已經太遲了。」

Korinek 今年 3 月加入 Anthropic 經濟研究團隊，並與經濟學家 Erik Brynjolfsson、Ajay Agrawal 及 Tom Cunningham 共同發起這項倡議。

連署陣容橫跨 AI 產業與經濟學界，包括 OpenAI 財務長 Sarah Friar、Google DeepMind 首席科學家 Jeff Dean、Anthropic 共同創辦人 Jack Clark，以及該公司 Claude 聊天機器人的經濟研究團隊成員。