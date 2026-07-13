鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-07-13 19:30

南韓股市近期正經歷自 1998 年亞洲金融危機高峰期以來最劇烈的波動。儘管人工智慧 (AI) 熱潮曾帶動 MSCI 南韓指數在截至今年 6 月的 12 個月內飆升超過 250%，但隨之而來的市場不穩定，已引發投資者對漲勢永續性的嚴重質疑。

MSCI 韓國指數的 60 天價格波動幅度，已攀升至 1998 年 2 月以來最高，甚至超過了 2008 年金融危機期間的水準。此指標在瘋狂的交易和高槓桿的衝擊下達到峰值，目前已從 6 月的高點下跌了 28%，周一暴跌 10%，跌至兩個多月以來的新低。

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今年以來，市場已觸發 7 次完全暫停交易的熔斷機制，頻率甚至超過了過去 25 年的總和。

數據顯示，南韓市場目前之所以出現這種「史詩級」的波動，主因之一，在於權重股的高度集中。三星電子與 SK 海力士兩家半導體巨頭合計占 MSCI 南韓指數約三分之二的權重，這意味著整體市場極易受到這兩家公司股價波動的過度影響。此外，單一股票 ETF 的盛行以及市場中大量堆積的槓桿交易，進一步放大了價格的震盪。

市場波動的另一個關鍵因素在於投資者對 AI 領域投資支出能否持續的擔憂。儘管三星電子的單季利潤增長了 19 倍，且 SK 海力士執行長郭魯正對記憶體需求抱持樂觀態度，預計短缺將持續至 2030 年，但這些基本面利多仍難敵市場對 AI 投資周期的疑慮，SK 海力士周一甚至創下單日大跌 15% 的歷史性紀錄。

面對急劇變化的市場，個人投資者的熱情已顯著冷卻。7 月前 10 天的日均淨買入額較上月驟降 42.4%，投資者存款更在一個月內減少了約 20 兆韓元。高淨值投資者 (High-net-worth individuals) 也開始迅速調整策略，轉向多空基金、股權連結證券 (ELS) 等能降低波動的替代方案，而非像上半年那樣積極增加股票配置。