鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電
為執行「維吾爾強迫勞動預防法」，美國國土安全部周五（31 日）將 43 家中國企業列入一份黑名單，實體清單擴大 30%，新增企業涵蓋食品、棉花、製藥、金屬以及鋰生產等行業。
該法案於 2021 年由美國國會通過，旨在針對來自中國新疆的進口商品，阻止在「強迫勞動」條件下生產的產品進入美國市場。
據《南華早報》報導，這是川普政府上任以來首次擴大上述名單，使名單上實體數量從 144 家增至 187 家，也是自該法案於 2021 年簽署成為法律以來，單次新增實體數量最多的一次。
美國海關與邊境保護局將於 8 月 3 日起開始禁止這些企業的產品進口美國。
美國國會「中國問題特別委員會」主席 John Moolenaar 說，川普政府此次行動是在向中國傳遞信號，不會對中方的行為視而不見。
中國商務部發言人 1 日表示，美方相關做法毫無事實依據，持續藉所謂「人權」和「強迫勞動」之名，依據國內法肆意對中國企業實施單邊制裁，是典型經濟脅迫行為。美方措施嚴重損害相關企業的合法權益，嚴重破壞全球產業鏈供應鏈穩定。
中國商務部發言人說，需要特別強調的是，7 月 30 日中美經貿牽頭人舉行視訊通話，雙方就保持經貿關係穩定進行了坦誠、深入、富有建設性的交流。僅僅時隔一天，美方即宣布損害中方利益的惡劣措施，嚴重背離兩國元首共識。中方對此強烈譴責，堅決反對。
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