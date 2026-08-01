鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2026-08-01 10:20

為執行「維吾爾強迫勞動預防法」，美國國土安全部周五（31 日）將 43 家中國企業列入一份黑名單，實體清單擴大 30%，新增企業涵蓋食品、棉花、製藥、金屬以及鋰生產等行業。

該法案於 2021 年由美國國會通過，旨在針對來自中國新疆的進口商品，阻止在「強迫勞動」條件下生產的產品進入美國市場。

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據《南華早報》報導，這是川普政府上任以來首次擴大上述名單，使名單上實體數量從 144 家增至 187 家，也是自該法案於 2021 年簽署成為法律以來，單次新增實體數量最多的一次。

美國海關與邊境保護局將於 8 月 3 日起開始禁止這些企業的產品進口美國。

美國國會「中國問題特別委員會」主席 John Moolenaar 說，川普政府此次行動是在向中國傳遞信號，不會對中方的行為視而不見。

中國商務部發言人 1 日表示，美方相關做法毫無事實依據，持續藉所謂「人權」和「強迫勞動」之名，依據國內法肆意對中國企業實施單邊制裁，是典型經濟脅迫行為。美方措施嚴重損害相關企業的合法權益，嚴重破壞全球產業鏈供應鏈穩定。