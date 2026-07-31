鉅亨網編譯陳又嘉
《巴隆周刊》報導，輝達 (Nvidia)(NVDA-US) 投資人可能原本期待 Meta(META-US)與微軟 (MSFT-US) 能投入更多 AI 資本支出，但即便如此，輝達股價周四 (30 日) 仍展現出回升跡象。
輝達周四上漲 2.7%，收在 195.04 美元。同業晶片股同步走高，英特爾 (INTC-US) 上漲 11.3%，AMD(AMD-US)上漲 13%。
在財報季開始前，市場原本認為大型科技公司的巨額資本支出將是支撐半導體股的重要因素。但目前市場走勢並不完全符合預期。
微軟選擇讓 2026 年全年資本支出維持不變，這在科技巨頭中相當罕見，而投資人反而對這種較為克制的做法給予正面回應。
Meta 則僅上調資本支出預估區間的下限，目前預計 2026 年資本支出將達 1,300 億至 1,450 億美元，高於原先下限的 1,250 億美元。
相較之下，Alphabet(GOOGL-US) 則將資本支出預估從原本的 1,800 億至 1,900 億美元，提高至 1,950 億至 2,050 億美元，其股價卻因此受到市場懲罰。
然而，晶片股的走勢並未完全依照市場原先預期。自 Alphabet 公布提高資本支出預估後，費半指數連續五個交易日下跌。如今在 Meta 與微軟展現相對節制的資本支出策略後，費半指數可能以強勁反彈結束這波跌勢。
對輝達而言，股價反彈可能並不完全取決於大型科技公司的財報或 AI 支出。
目前輝達股價看起來相當便宜。根據道瓊市場數據，輝達預估本益比約為 17.5 倍，為 2015 年 4 月 1 日以來最低水準。輝達股價重新走高，看來只是時間早晚的問題。
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