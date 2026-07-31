鉅亨網編譯陳又嘉 2026-07-31 12:10

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這波漲勢來自整體晶片類股反彈，科技股為主的那斯達克綜合指數周四上漲 2.8%，費城半導體指數大幅反彈 8%。

在財報季開始前，市場原本認為大型科技公司的巨額資本支出將是支撐半導體股的重要因素。但目前市場走勢並不完全符合預期。

微軟選擇讓 2026 年全年資本支出維持不變，這在科技巨頭中相當罕見，而投資人反而對這種較為克制的做法給予正面回應。

Meta 則僅上調資本支出預估區間的下限，目前預計 2026 年資本支出將達 1,300 億至 1,450 億美元，高於原先下限的 1,250 億美元。

相較之下，Alphabet(GOOGL-US) 則將資本支出預估從原本的 1,800 億至 1,900 億美元，提高至 1,950 億至 2,050 億美元，其股價卻因此受到市場懲罰。

然而，晶片股的走勢並未完全依照市場原先預期。自 Alphabet 公布提高資本支出預估後，費半指數連續五個交易日下跌。如今在 Meta 與微軟展現相對節制的資本支出策略後，費半指數可能以強勁反彈結束這波跌勢。

對輝達而言，股價反彈可能並不完全取決於大型科技公司的財報或 AI 支出。