鉅亨網編譯陳韋廷 2026-07-31 12:00

摩根士丹利 (下稱大摩) 中國首席經濟學家邢自強周四 (30 日) 在媒體交流會上指出，近期 A 股、韓股、美股 AI 硬體產業鏈同步回檔，並非中國基本面突變，而是全球 AI 科技共振下的「敘事修正」。雖然 AI 資本開支大周期未止，但交易已過度擁擠，市場正進入「半場休息」。

(圖:shutterstock)

他並指出，美國聯準會 (Fed) 今年內升息機率低、新主席華許「外鷹內鴿」，並建議中國以「開源模型＋國家算力網」複製移動互聯網時代路徑，在 AI 應用端實現彎道超車。

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邢自強回顧本輪賣壓起點：南韓記憶體類股先崩、美國科技巨頭跟跌，再傳導至 A 股光模組、PCB 等中游配套。

他指出，AI 算力中心是跨市場分工；美國出架構、日韓供記憶體晶片、中國嵌中游，因此上下游同處一個周期，從韓股到美股再到 A 股均受衝擊，但基本面未惡化，大廠今明兩年資本開支計畫不減反增，今年約 8700 億美元、明年估 1.2 兆美元，訂單仍在手，波動來自部分企業提前透支未來一兩年預期，不是需求消失。

邢自強以 2000 年網路泡沫類比，稱當年海底電纜、路由器供過於求引發財務修正，但基建硬體並未浪費，反而撐起後續網路榮景，而本輪 AI「清算」同理，不代表生產力敘事失效。

大摩策略團隊因此提示，投資焦點應從「賣鏟子」的算力半導體，轉向「用鏟子」，也就是能靠 AI 降本增收與效率的應用端企業，以及具「HALO 資產」特徵的資源、能源板塊。

此外，邢自強也對 Fed 周四凌晨按兵不動、華許措辭保留前瞻指引，使市場憂慮難消；但大摩美國堅持 Fed 年內不升息，華許演講風格偏鷹、內核卻多次鋪墊「AI 提振生產率、壓抑就業與通脹」的通縮邏輯，屬「外鷹內鴿」。

他認為，即便 Fed 升息 1 碼也難動搖劃時代科技投資信心，真正癥結是資金一致預期太滿，今年上半年韓股槓桿資金抱團 AI 基礎設施，加上重量級 AI 企業與互聯網大廠未來一年股債融資規模約約 1 兆美元，使市場對油價、通膨、Fed 鷹派信號極度敏感。

在 AI 產業超車路線上，他算出中國大模型推理成本約為美國十分之一，主因開源路線＋算算法雙優化，海外巨頭雖喊大資本開支，卻卡在電網、社區抗爭與電力硬約束。