鉅亨網編譯余曉惠 2026-07-09 09:10

輝達今年僅漲3% 美銀喊買：落後反而創造進場機會 (圖:Shutterstock)

美銀分析師 Vivek Arya 周二 (7 日) 表示，輝達股價截至周一為止的一年來僅上漲約 3%，同期費城半導體指數 (SOX-US) 卻大漲逾 80%。

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他坦言，目前市場確實存在多項疑慮，但他認為，投資人的反應已經過度悲觀。

其中一個拖累的因素是記憶體元件價格持續上漲，投資人擔心這將將侵蝕輝達毛利率。

不過 Arya 認為，投資人過度放大高頻寬記憶體 (HBM) 成本增加帶來的壓力，卻低估了輝達的定價能力、規模優勢，以及高達 1190 億美元的供應鏈承諾。

他表示，雖然每座人工智慧 (AI) 機櫃使用的 HBM 成本提高，但輝達下一代 Rubin 平台售價可望遠高於目前的 Blackwell 產品，因此足以彌補成本增加，預估毛利率仍可維持在 75% 左右。

另一項市場疑慮，是輝達面臨客製化 AI 晶片競爭，例如 Alphabet 旗下 Google(GOOGL-US) 與博通 (Broadcom)(AVGO-US) 共同設計的 TPU。

不過，Arya 指出，Google 的 TPU 問世已有超過 10 年，然而輝達 GPU 營收卻這段期間暴增 700 倍。

他預期，長期而言，輝達仍將維持全球大型雲端服務商 (hyperscaler)AI 基礎建設支出的 65% 至 70% 市占率。

此外，Arya 指出，雖然輝達與微軟 (MSFT-US) 及蘋果 (APPL-US) 一樣，都擁有 AI 成長機會、也面臨記憶體成本壓力，但輝達目前估值反而低於這些公司。

根據道瓊市場數據，輝達未來 12 個月的預估本益比僅 18.69 倍，幾乎只有過去 10 年平均 36.9 倍的一半，也接近 11 年低點。

輝達股價周三收盤上漲 3.7%，報每股 204.12 美元。