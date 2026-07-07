鉅亨網新聞中心 2026-07-07 21:00

半導體研究機構 SemiAnalysis 在連發多則貼文，表示輝達 (NVDA-US)Kyber NVL144 機架因 PCB 製造難題延遲超 12 個月後，周二 (7 日) 再發長文，這一次不再扮演「看空者」的角色。

SemiAnalysis 在這份報告中指出，輝達已轉化為「AI 中央銀行」，利用其高達 AA 級的信用評等，背書一個預計在 2029 年將突破 7 兆美元的 AI 債務雪球。這項轉變不僅重塑了半導體業的商業模式，更將全球金融市場與 AI 基礎設施建設緊密結合。

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對於 X 平台上圍繞 SemiAnalysis 是否「看空輝達」的討論。該機構強調，自身沒有發表關於輝達股票的正面或負面觀點，只是在準確捕捉供應鏈和技術細節，市場可以自行交易。

輝達的 Backstop 計畫

報告揭露了輝達一項關鍵的策略性計畫——「Backstop(後台支持) 計畫」。輝達利用其優異的投資級信用評等 (AA/Aa2)，為 AI 算力租賃供應商 (Neoclouds) 提供最低收入保障。

在該模式下，輝達扮演了「最後貸款人」與保險人的角色。若第三方客戶需求不足，輝達承諾以預先協議的價格購買算力；若算力以高價租出，輝達則分享超額利潤。這種安排通常為期 6 年，能有效降低銀行的貸款風險，從而催化大規模融資，進一步推動 GPU 的銷量。

AI 債務雪球規模直逼美國房貸市場

SemiAnalysis 預測，到 2029 年，全球與 AI 相關的債務融資將超過 7.1 兆美元。這一規模將使 AI 債務成為全球第二大資產抵押債務市場，僅次於約 13 兆美元的美國住宅抵押貸款市場。

這股債務激增主要源於兩大資本支出：一是包括 GPU、網絡與存儲在內的 AI IT 支出；二是容納這些設備所需的資料中心建設支出。

過去，Alphabet、亞馬遜、Meta 等雲端巨頭主要依靠現金流建設 AI 集群，但過去一年中，Meta 甚至 Google 都已開始轉向債務融資。

破解「AI 專案不可能三角」

AI 專案的啟動通常面臨資本 (貸款)、承購合約 (客戶) 與資料中心 (空間) 這「三位一體」的困境。Neoclouds 往往需要先有資本才能訂購設備，但銀行需要看到承購合約才肯放貸，而客戶則希望看到設備已到位才願簽約。

輝達的 Backstop 計畫打破了這一僵局。憑藉輝達的信用擔保，Neoclouds 能更容易獲得貸款並滿足客戶需求，特別是針對那些不願簽署 5 年長約、更青睞短期租賃的 AI 新創公司與推理服務提供商。

區域擴張：亞太地區成為先行指標