鉅亨網編譯許家華 2026-07-09 11:25

美國股市近期屢創新高之際，財經節目主持人 Jim Cramer 警告，真正可能威脅這波多頭行情的風險，並非美伊衝突升溫，而是企業接連發行新股與債券，大量吸收市場資金，恐使牛市面臨流動性壓力。他認為，目前市場雖仍有足夠資金承接，但若未來幾周股票與債券發行潮持續，股市恐因供給過剩而受到衝擊。

Cramer 在 CNBC 財經節目《Mad Money》表示，近期華爾街高度關注美國與伊朗緊張局勢再度升溫，但他更擔心的是市場供給面快速擴張。他指出，過去一個月企業大舉透過股票及債券籌資，大量吸收原本停留在場外等待進場的資金。

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他舉例指出，Alphabet (GOOGL-US)近期完成大型股票發行，SpaceX 則進行規模達 850 億美元的首次公開發行 (IPO)，並同步發行 250 億美元公司債，此外，Amazon (AMZN-US) 等企業也相繼推出大型債券發行計畫。雖然市場目前仍成功消化這些新增供給，但他認為，投資人的承接能力已逐漸逼近極限。

Cramer 表示，他擔心市場已開始出現供給過多的跡象，如果發行企業及投資銀行不適度放緩募資腳步，多頭市場恐將受到傷害。

近期兩項交易尤其引發他的警覺。首先是 Rivian Automotive (RIVN-US) 以折價方式辦理增資發行新股。Cramer 認為，折價發行代表市場已不願再以過高估值承接新股，顯示資金需求開始轉趨保守。

另一項受到關注的是南韓記憶體大廠 SK 海力士 (000660-KR) 規劃於那斯達克掛牌，募資規模約 280 億美元。Cramer 指出，機構投資人若要參與如此大規模的新股發行，可能需要出售部分既有持股騰出資金，進一步對其他股票造成賣壓。

儘管如此，Cramer 認為目前市場尚未進入危險區域。他指出，周三半導體類股重新走強，成為支撐美股的重要力量，其中 Nvidia (NVDA-US) 領軍反彈。此前輝達市值自高點蒸發近 1 兆美元，但在媒體報導中國將允許部分 AI 企業採購一定數量 H200 AI 晶片後，股價獲得提振，也帶動半導體族群同步回升。

Cramer 表示，目前市場仍維持供需平衡，買方手中仍保有部分現金，可吸收新增供給，因此牛市尚未遭到破壞。

不過，他警告，一旦企業持續以目前速度發行新股與公司債，市場平衡可能迅速消失。他認為，目前尚未進入危險地帶，但若 IPO、現金增資及大型募資案持續湧現，市場終將面臨供給過剩風險。