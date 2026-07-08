鉅亨網編譯陳韋廷 2026-07-09 07:00

重資產股票跑贏輕資產的趨勢已持續一年多，如今迎來關鍵轉折點。高盛歐股策略團隊周二 (7 日) 發布最新報告指出，代表「重資產、低淘汰風險」的 HALO 交易，其第一階段的「估值修復」已基本完成，市場正開啟以「獲利兌現」為核心驅動力的第二階段，這意味著相關股票過去因「便宜」而被買入，未來將依靠「真正賺錢」來支撐股價。

高盛構建的 HALO 配對交易做，即做多重工業、能源、公用事業等重資產股票，同時做空軟體、服務等輕資產股票，今年迄今上漲約 20%。

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儘管美伊地緣衝突初期曾導致重資產股一度回落 7%，但跌勢迅速反彈，目前水位已較衝突前高出約 2%。

高盛分析指出，美伊戰爭反而強化 HALO 的底層邏輯，也就是能源安全與工業自主敘事愈發清晰，石油天然氣 (佔籃子約 10%) 與公用事業 (佔約 10%) 直接受惠，基礎設施族群則憑藉通膨連動機制展現韌性，唯獨佔比約 10% 航太與國防類股表現不及預期，高盛歸因於連 4 年大漲後的獲利了結，但維持中期樂觀判斷。

數據顯示，重資產股當前 12 個月遠期本益比約 14.5 倍，與輕資產股 16 倍差距已大幅縮小，標誌著第一階段估值重估告一段落，但高盛稱故事遠未結束。

首先，資本開支佔銷售額比率處於多年高位，歷史數據顯示其與重資產股相對估值呈正相關；其次，高利率環境壓制依賴遠期現金流定價的輕資產股，AI 浪潮更增加了對其商業模式持久性的不確定性；再者，高通膨環境下，重資產企業帳面價值恐低估資產的實際重置成本。

更關鍵的轉折在於獲利動能的切換。過去，輕資產公司 EPS 增速持續領跑，但格局正在逆轉。今年迄今，重資產股獲得歐洲所有籃子中最強的正向 EPS 修正，輕資產股則接近零甚至略負。市場普遍預期，今年重資產股 EPS 增速將達 15% 至 16%，輕資產股約為 10%，為多年來首見。

對此高盛解釋說：「下一階段不需要進一步的估值擴張，甚至不需要顯著的盈利上調，它只需要兌現。」此話這意味著個股分化將加劇，唯有能兌現獲利預期的公司才能跑贏大盤。

支撐 HALO 邏輯的核心是規模罕見的全球資本開支擴張。2026 年全球資本開支預計增長約 13%，遠高於 2% 的歷史中位數；2027 年預期亦持續上調，資本開支佔銷售額比率已達多年最高，逆轉過去十年的投資不足。

當前，本輪週期高度集中於資料中心、半導體、公用事業和國防四大領域，預計將佔 2026 年全球資本開支總額的 40% 以上 (2022 年僅 25%)，化工、建築設備等傳統行業則相對疲弱。

這種集中度本身就是結構性信號，AI 投資、能源轉型和再工業化是核心驅動力，而非簡單的庫存回補。



HALO 並非歐洲特例。高盛在美國、亞太、日本和新興市場均觀察到一致規律：自 2022 年以來，亞太重資產股累漲 112%(輕資產跌 15%)，美國重資產漲 71%(輕資產漲 25%)，歐洲重資產漲 92%(輕資產跌 2%)，日本重資產漲 37%(輕資產跌 7%)。

差異在於，美股市場輕資產，尤其是大型科技股，權重遠高於其他地區，部分解釋今年以來非美市場的強勢，這也意味著在輕資產權重較低的市場，HALO 的重估空間可能更大。

從資金面來看，儘管過去 12 個月歐洲價值型基金淨流入約佔資產管理規模 (AUM) 的 3%，成長型基金則流出約 15%(EPFR 數據)，但價值基金相對成長基金的累計流量仍處於約 - 30% 的歷史低位，顯示長期欠配置狀態遠未修復。

高盛看好的重資產方向集中在五大主題：擁有電網、管網等難以複製資產的基礎設施；掌控核心資源的基礎材料；具備專業製造能力與地緣需求的航太與國防；擁有大規模生產網路的製造與消費平台；以及支撐數位經濟的科技物理層 (半導體設備、電信網絡)。

高盛總結指出，輕資產不會消失，但其「無爭議贏家」的地位已動搖。