華爾街最強背書！高盛喊進：輝達本益比回落至三年中低點 現階段仍屬甜甜價
鉅亨網編譯陳韋廷
高盛近日重申對 AI 晶片巨擘輝達的「買進」評等，並稱儘管該公司去年以來已大幅上漲，但從估值角度來看，當前股價仍然具有吸引力。
高盛分析師在最新研報中指出，輝達在 AI 晶片市場的領先地位和持續增長的需求尚未被市場充分定價，為投資者提供良好的介入時機。
高盛將輝達股價目標價維持在近期調整後的水準，認為輝達的資料中心業務和 AI 相關產品需求將繼續支撐其營收增長。
高盛在研報中強調，輝達的 Hopper 和 Blackwell 架構產品正成為全球 AI 基礎設施建設的核心零件，且公司不僅在訓練晶片領域保持主導地位，在推理市場的份額也在快速擴大。
高盛預估，輝達今年的資料中心業務營收將超過 1200 億美元，年增率約 25%。
估值方面，高盛指出，輝達當前本益比已回落到過去三年區間的中低端水平，考慮到輝達在 AI 晶片領域的競爭壁壘和增長前景，這一估值具有吸引力。
此外，儘管近期市場對 AI 投資可持續性存在擔憂，但高盛認為，AI 基礎設施支出仍處於早期階段，企業級 AI 應用尚未大規模爆發，未來仍有充足的成長空間。
高盛同時提醒投資人關注潛在風險，包括 AI 晶片市場競爭加劇、供應鏈不確定性以及宏觀經濟波動可能影響企業 IT 支出，但該投行認為這些因素不足以改變英偉達長期向好的基本面趨勢。
輝達將於 8 月下旬公佈第二財季財報。 市場將密切關注其資料中心業務的增長動能、Blackwell 系列產品的出貨進度，以及管理層對未來數季需求前景的最新研判。在 AI 浪潮持續推動下，輝達作為核心受益者的地位依舊是華爾街的共識
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