鉅亨網編譯段智恆 2026-07-08 00:00

《CNBC》周二 (7 日) 報導，人工智慧 (AI) 競賽正從大型語言模型延伸至機器人、自駕車與智慧工廠等「實體 AI」(Physical AI)應用，而負責讓機器感知周遭環境的光達 (LiDAR) 感測器，也逐漸成為美中科技競爭的新戰場。

黃仁勳合作夥伴禾賽陷國安爭議！美方憂中國光達成下一個華為(圖：REUTERS/TPG)

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禾賽 2024 年遭美國國防部列入「中國軍方企業」名單，但目前僅限制其承接美國國防部合約，並未禁止美國企業在商業用途採用相關產品。因此，禾賽光達仍廣泛應用於自駕車、物流車隊、工業機器人、農業自動化及機場等場域，美國企業也可合法採購。

深入輝達生態系 禾賽成全球自駕供應鏈重要角色

近年禾賽積極拓展海外市場，並與輝達擴大合作。依據合作內容，車廠採用輝達 DRIVE Hyperion 自駕平台時，可選擇整合禾賽光達，使其成為全球自駕供應鏈的重要一環。

除輝達外，禾賽產品亦應用於亞馬遜 (AMZN-US) 旗下 Robotaxi 公司 Zoox、自駕卡車業者 Waabi、Kodiak、自駕技術公司 Nuro，以及農業機器人公司 Agtonomy 等系統，部分產品也部署於紐約甘迺迪國際機場的人流監測設備。

根據麥肯錫 (McKinsey & Company) 預估，2035 年全球自駕市場規模可望達 3,000 億至 4,000 億美元。禾賽表示，公司目前約占全球車用光達市場三分之一，已成為全球最具影響力的光達供應商之一。

不過，美國政府認為，隨著光達逐步深入交通、物流及公共基礎設施，其重要性已不再只是汽車零組件，而是涉及國家安全的重要基礎技術。

美方憂資料安全與供應鏈風險 禾賽強調產品不儲存資料

光達透過發射雷射並接收反射訊號，建立周遭環境的高精度三維點雲 (Point Cloud)，協助自駕系統辨識道路、建築、車輛及行人。

部分美國國安專家認為，若相關設備大量部署於機場、港口、公路或能源設施，未來恐有機會蒐集敏感地理資訊，甚至成為潛在資安攻擊入口；加上中國法律要求企業在特定情況下配合政府工作，也引發外界對資料流向的疑慮。

禾賽共同創辦人兼執行長李一帆則否認相關指控，表示公司產品本身沒有足夠記憶體儲存資料，資料皆保留於客戶系統，禾賽無法存取，也不會回傳中國。他強調，美國國防部將公司列入黑名單缺乏充分證據，並重申中國政府未持有禾賽股權。

學界示警光達可能遭攻擊 禾賽：多重感測可降低風險

除了資料安全，學界也開始研究光達遭惡意攻擊的可能性。美國杜克大學研究團隊曾模擬透過韌體或惡意程式操控光達，使系統誤判出現不存在的障礙物，或讓真實障礙物自感測畫面中消失，理論上可能影響自駕系統判斷。

此外，禾賽 2024 年曾因韌體程式未考慮閏年設定，導致部分設備於 2 月 29 日停止運作，也讓外界更加關注光達軟體更新的可靠性。

李一帆表示，該事件屬程式錯誤，並非資安攻擊，問題已迅速修復；現今自駕車通常同時搭載光達、攝影機及毫米波雷達等多種感測器，即使單一設備失效，也能由其他系統交叉驗證，不致直接影響行車安全。禾賽產品亦已取得多家第三方機構安全與資安認證。

美國憂重演華為模式 光達恐成下一波科技角力焦點

美國部分政策人士認為，禾賽可能重演華為、大疆及 TP-Link 等中國科技企業的發展路徑，即先憑藉價格與技術優勢快速打入海外市場，再因國安疑慮遭限制使用。

目前已有美國國會議員提出法案，主張逐步淘汰中國製光達產品，以降低美國關鍵基礎設施對中國技術的依賴。另一方面，外界也關注中國政府補貼是否協助禾賽建立成本優勢。禾賽則表示，公司享有的稅務優惠及研發獎勵屬普遍性政策，並非針對個別企業提供特殊待遇。