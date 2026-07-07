鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-07-07 21:40

儘管面對國際壓力與伊朗要求撤軍的呼聲，總理納坦雅胡 (Benjamin Netanyahu) 為首的以色列官員仍堅持，除非真主黨與哈瑪斯被有效解除武裝，否則仍將繼續占領黎巴嫩、敘利亞和加薩。

以色列與黎巴嫩預計於 7 月 14 日至 15 日在羅馬舉行新一輪談判，討論包括以軍從黎巴嫩南部階段性撤軍在內的雙邊議題。以色列駐美大使雷特 (Yechiel Leiter) 表示，屆時將由專業團隊針對具體分歧進行協商。

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此次會議源於 6 月 26 日簽署的一項由美國斡旋的框架協議，協議主張以撤軍換取黎巴嫩軍隊接管邊境安全及真主黨的解除武裝。然而，真主黨已明確拒絕這些條件，並稱解除武裝是不可觸碰的「紅線」。

自 2023 年 10 月 7 日遭受哈瑪斯襲擊後，以色列的安全學說發生了根本性轉變。總理納坦雅胡強調，最重要的教訓是必須在「敵方領土」內建立緩衝區。目前，以軍已在黎巴嫩境內深入超過 10 公里，占領多個南部地區，自 3 月 2 日以來的行動已造成黎方超過 4300 人死亡。

儘管國際社會對此表示譴責，但以色列國內民調顯示，高達 72% 的民眾支持永久占領黎巴嫩南部。

在以色列國內，無論是執政黨還是反對派，對於維持緩衝區的必要性已達成高度共識。國防部長卡茲 (Israel Katz) 強硬表示，在任何情況下都不會撤離黎巴嫩、敘利亞和加薩的安全區，並強調保護邊境居民是首要責任。

目前，以軍占領區內的當地居民大多已被驅逐，以色列官方甚至表示暫不允許約 20 萬黎巴嫩南部居民返回家園，以降低以軍部隊的安全風險。