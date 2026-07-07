鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2026-07-07 21:40

美股周二 (8 日) 開盤走勢分歧，晶片股再度遭遇賣壓，拖累那斯達克指數開低。市場持續檢視人工智慧 (AI) 族群高估值是否合理，三星電子財報未能進一步提振市場信心，加上中國 AI 新創 DeepSeek 傳出正開發自有 AI 晶片，引發投資人對產業競爭加劇的憂慮。

另一方面，油價走揚推升美債殖利率，資金持續由 AI 概念股輪動至其他族群，道瓊指數盤中則續創歷史新高。

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截稿前，道瓊工業指數漲逾 130 點或近 0.3%，那斯達克綜合指數跌逾 190 點或近 0.7%，標普 500 指數跌近 0.2%，費城半導體指數跌 4.6%。台積電 ADR 跌逾 3.2%。

美股主要指數期貨周二盤前走勢分歧，晶片股再度遭遇賣壓，拖累科技股表現，市場重新檢視人工智慧 (AI) 族群偏高估值，以及龐大 AI 基礎設施投資是否具有持續性。另一方面，受荷姆茲海峽 (Strait of Hormuz) 附近商船再度遇襲影響，國際油價走揚，美債殖利率同步攀升。

截至發稿，標普 500 指數期貨下跌 0.1%，那斯達克 100 指數期貨跌 0.9%。

晶片股成為盤前焦點。三星電子 (Samsung Electronics) 雖公布第二季獲利暴增 19 倍，但財報未能進一步提振市場信心，股價在南韓一度重挫 11%。受此影響，美國晶片股同步走弱，美光 (MU-US) 與 Sandisk(SNDK-US)盤前均下跌逾 4%。

市場人士指出，AI 概念股經歷近一年大漲後，投資人開始重新評估半導體產業估值是否過高，以及數千億美元 AI 基礎建設支出能否長期維持，導致晶片股波動加劇，部分資金也開始流向先前表現相對落後的科技族群及其他產業。

不過，AI 大型科技股表現相對穩健。Meta(META-US)、亞馬遜 (AMZN-US) 盤前同步走高，微軟 (MSFT-US) 上漲約 1.3%，帶動軟體類股走強。高盛 (Goldman Sachs) 歐洲 One Delta 交易主管普里沃羅茨基 (Rich Privorotsky) 表示，三星財報雖優於預期，但市場期待更高，反映出投資人獲利了結心態濃厚。

另一方面，SpaceX(SPCX-US)周二正式納入那斯達克 100 指數，也成為市場關注焦點。Morningstar 首席股票策略師費爾德 (Michael Field) 指出，納入指數短期內可能加劇股價波動，但長期而言將有助提升股票流動性，對股東有利。目前包括摩根士丹利 (Morgan Stanley)、高盛及瑞銀(UBS) 等至少六家券商皆給予相當於「買進」的評等。

大宗商品方面，受荷姆茲海峽周邊船舶遇襲事件影響，市場對中東供應風險再度升溫，布蘭特原油上漲 0.8% 至每桶 72.6 美元，創逾一周來最大漲幅。隨著市場提高對全球貨幣政策維持緊縮的預期，美國 10 年期公債殖利率上升 2 個基點至 4.49%。

儘管近期科技股波動加劇，部分市場人士仍看好 AI 產業長期前景。State Street Global Markets 股票研究主管維特曼 (Marija Veitmane) 表示，三星財報再次證明 AI 革命持續推升資訊科技需求，目前仍沒有其他產業能展現與 AI 相關企業相當的獲利能力，因此近期回檔反而提供投資人逢低布局的機會。

截至台北時間周二（7 日）21 時許：

焦點個股：

Rivian(RIVN-US) 早盤股價下跌 13.60%，至每股 17.40 美元

電動車製造商 Rivian 盤前重挫 9%。儘管公司公布的營收及交車量展望優於 FactSet 市場預期，但同時宣布將發行 7,500 萬股新股籌資，引發股權稀釋疑慮，拖累股價走低。

美光 (MU-US) 早盤股價下跌 6.91%，至每股 916.75 美元

半導體類股盤前普遍走弱。受三星電子公布喜憂參半的季度財報影響，市場降低對人工智慧 (AI) 概念股的持股部位，美光 (Micron) 及科林研發 (Lam Research)(LRCX-US) 盤前均下跌約 5%。

第一太陽能 (FSLR-US) 早盤股價上漲 1.95%，至每股 237.60 美元

太陽能模組製造商第一太陽能 (First Solar) 盤前上漲近 3%。德意志銀行 (Deutsche Bank) 將該股投資評等由「持有」上調至「買進」，並指出潛在貿易政策轉向等因素，將有利投資人逢低布局。

今日關鍵經濟數據：

無

華爾街分析：