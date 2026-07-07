鉅亨網編譯段智恆 2026-07-07 20:30

中國政府正考慮進一步收緊人工智慧 (AI) 技術管制。據《路透》周二 (7 日) 引述知情人士報導，北京當局過去一個月已與阿里巴巴 (BABA-US)(09988-HK)、字節跳動及 AI 新創智譜(02513-HK) 等企業召開多場會議，討論限制中國最先進 AI 模型對海外提供服務，部分尚未發布的新模型也可能納入管制範圍，凸顯中國正如同美國一樣，將尖端 AI 視為攸關國家安全的重要戰略資產。

若相關措施正式上路，可能衝擊中國 AI 模型全球布局。近年以深度求索 (DeepSeek)R1 為代表的中國 AI 模型，憑藉低成本與快速提升的性能迅速打開海外市場，若海外取得受限，企業使用成本恐因此提高，全球 AI 市場競爭態勢也可能出現變化。

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北京研議 AI 模型出口管制 擬加重技術外洩刑責

知情人士指出，這場由中國商務部主導的會議，討論內容涵蓋閉源與開放權重 (Open-weight) 等各類先進 AI 模型，研議是否對海外存取設下限制。目前相關政策仍在討論階段，可能僅適用於未來推出的新模型，至於何時實施、是否最終拍板仍未定案。

此外，官員也討論將 AI 技術外洩、遭竊或未經授權流出的行為，納入中國嚴格的《國家安全法》規範，並研究限制境外資金投資中國 AI 新創，以避免關鍵技術外流。

參與會議的阿里巴巴、字節跳動及智譜，目前皆同時擁有閉源與開放權重 AI 模型。其中，阿里巴巴的通義千問 (Qwen)、字節跳動的豆包(Doubao) 均為中國最普及的大型語言模型之一；智譜近期推出的 GLM-5.2 則因性能逼近美國頂尖 AI 模型、成本卻大幅降低，在矽谷引發高度關注。

美中同步強化 AI 管制 國安角力持續升溫

事實上，美中近年皆持續加強 AI 技術管制，並將 AI 納入國安戰略核心。

美國總統川普政府今年 6 月便以國家安全為由，限制外國人士使用 Anthropic 最先進的 Fable 與 Mythos 模型。由於無法即時辨識使用者國籍，Anthropic 一度全面停止全球用戶使用相關模型，其後 Fable 在新增安全措施後恢復開放，但主打網路安全用途的 Mythos 目前仍僅限部分美國可信任機構使用。

另一方面，美國 AI 專家也持續呼籲政府加強監管中國 AI 模型在美國的使用。

知情人士透露，中國官方尤其關注 Mythos 可能具備挖掘軟體漏洞及網路攻擊能力，擔心美方未來將其用於針對中國利益發動網路攻擊。中國官媒及網路安全公司 360 創辦人周鴻禕也曾公開表示，中國應發展屬於自己的「Mythos」。

今年以來，中國已陸續推出多項 AI 監管措施，包括 4 月要求 Meta 撤回對中國 AI 新創 Manus 約 20 億美元的收購案，6 月再收緊涉及中國投資人、技術、數據及國家安全的海外交易審查。同時，官方也針對 Manus 等赴海外發展的 AI 新創展開調查，確認是否違反出口管制規定。