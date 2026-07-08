鉅亨網編譯陳韋廷 2026-07-08 08:00

全球記憶體股票近期遭罕見拋售，《彭博資訊》日前引述知情人士報導指出，蘋果正與中國半導體廠商長鑫存儲 (CXMT) 及長江存儲 (YMTC) 展開談判，擬採購 DRAM 及 NAND 芯片，主要用於在中國市場銷售的 iPhone、iPad 及 Mac 設備，以緩解 AI 全球記憶體漲幅壓力。

(圖:shutterstock)

消息一出，引發美日韓記憶體巨頭股價集體重挫，SK 海力士跌 15%、三星電子跌 9%、日本鎧俠跌 13%、美國美光科技跌 5%、威騰電子旗下閃迪 (SanDisk) 跌 14%。

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上述消息傳出背景正值全球 AI 資料中心對 HBM 爆炸性需求，迫使三星、SK 海力士與美光將大量晶圓產能轉向利潤更高的 AI 服務器用途，消費級 DRAM 與 NAND 產能遭擠壓，合約價較去年底大漲逾五成。標準型 DRAM 合約價 2026 年初飆升約 55％-60％，迫使蘋果罕見上調 MacBook Air、iPad 等產品售價以轉嫁成本，為蘋果近十年最大規模硬體漲價行動。

中國財經媒體《正解局》報導指出，蘋果每年消耗大量記憶體晶片，現有三家供應商議價空間有限。市場解讀，若談判落地，長鑫存儲可提供 LPDDR5X DRAM，長江存儲供應 3D NAND，除分散供應風險外，更具「制衡籌碼」意義，引入具成本優勢的中國二線供應商，可向三星與 SK 海力士施壓、抑制續漲預期。

據悉，蘋果已向美國政府相關部門遊說尋求採購合規保障，因長鑫存儲及長江存儲均被列入美國國防部 1260H 名單 (不構成直接交易禁令，但具有政治風險)。目前談判仍在進行，未簽署最終協議。

儘管初期採購規模預計有限，且需通過蘋果嚴苛的品控驗證，但全球消費電子供應鏈把關最嚴的蘋果傳出認真評估導入中國記憶體供應商，被視為產業重要訊號。

中國在主流製程 DRAM 與 NAND 領域已具備一定技術水準與產能規模。業內人士指出，中國半導體在最先進製程 (3 奈米 / 2 奈米)、高階 AI 晶片(H100 等級) 仍落後國際頂尖水準，但消費電子記憶體屬成熟過程競爭，中國供應鏈憑藉產能規模與性價比正逐步切入全球分工。

輝達執行長黃仁勳曾多次公開反對過度限制對中國晶片出口，警告切斷商業往來只會倒逼中國加速自研，「一旦中國做出來，海外廠商連湯都喝不到」，而蘋果此舉無異於用商業選票印證這一邏輯。