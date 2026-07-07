鉅亨網編譯段智恆 2026-07-07 21:11

半導體大廠安森美 (Onsemi)(ON-US) 周二 (7 日) 宣布，將出售位於菲律賓與美國的兩座晶片製造設施，作為推動成本削減、提升獲利能力的一環。消息公布後，安森美周二盤前股價下跌逾 3%，不過今年以來累計漲幅仍接近 75%。

安森美出售菲律賓封測廠 超豐電子接手助其降成本(圖：REUTERS/TPG)

安森美表示，此次出售計畫屬於公司「Fab Right」策略的一部分，目標是優化製造布局、提升營運效率，並將資源集中投入最具競爭力且具規模經濟的生產據點，以進一步改善獲利率。

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根據規劃，安森美將把位於菲律賓丹轆省 (Tarlac) 的封測廠出售給台灣封測廠超豐電子 (Greatek Electronics)(2441-TW)，交易預計於未來 3 至 6 個月內完成。至於位於美國賓州山頂鎮(Mountain Top) 的廠區，則將出售給瑞典半導體公司 Silex Microsystems，預計 2028 年 1 月完成交易，讓安森美有充裕時間將產能逐步轉移至其他工廠。

安森美並未公布兩筆交易金額，但強調兩座工廠在過渡期間都將維持正常營運。此外，公司也已與超豐電子簽署長期供貨協議，以確保客戶供應不受影響。