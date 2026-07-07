鉅亨網編譯莊閔棻 2026-07-07 11:40

美國銀行 (BAC-US) 發布最新研究報告指出，全球雲端與人工智慧（AI）基礎建設資本支出預計於 2027 年接近 1.5 兆美元，年增幅達 40% 至 50%，並強調當前半導體類股的回檔走勢，屬於正常的健康修正，而非 AI 需求出現結構性轉變。

美銀依舊看漲AI。(圖：Shutterstock)

根據《Seeking Alpha》報導，美銀分析師 Vivek Arya 領銜的團隊表示，費城半導體指數（SOX）在第二季大漲 88% 後，第三季出現 11% 的修正，符合其歷史上季節性最弱的表現規律。

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Arya 團隊指出，歷史經驗顯示，整理期過後往往伴隨新一波動能，因為投資人將重新建立對下一輪獲利與資本支出成長的信心。

美銀進一步表示，規模達 1.5 兆美元的雲端資本支出將持續支撐 AI 投資週期。

美銀預測，在 Token 用量持續成長、AI 代理快速普及，以及供給端基礎建設仍受限等因素支撐下，2027 年全球雲端與 AI 基礎建設資本支出將逼近 1.5 兆美元。

分析師強調，超大規模雲端業者的核心策略仍聚焦於最大化使用率與業務成長，而非優化折舊攤提。

隨著 2026 年下半年市場對 2027 年雲端資本支出的能見度逐步提升，美銀預期以下領域個股將重新獲得市場青睞：

美銀指出，記憶體如今已佔雲端 AI 資本支出的 35% 至 40%，較歷史水準高出兩至三倍，然而記憶體類股估值仍偏低。

分析師表示：「投資人仍對記憶體價格能否維持、供給擴張，以及客戶過度集中的問題抱持懷疑態度。我們認為，市場低估了記憶體產業正逐步轉向更長期供貨合約，以及價格機制更具可預測性的趨勢。隨著記憶體從過去具高度景氣循環性的商品，轉變為 AI 時代不可或缺的戰略性核心元件，其估值倍數有望進一步提升。」

美銀重申對美光科技的「買進」評級，目標價維持 1,550 美元。

針對中國 AI 發展，美銀表示，智譜 AI(02513-HK) 旗下 GLM、月之暗面的 Kimi、DeepSeek 及阿里巴巴 (BABA-US) 的 Qwen 等中國開源模型，已迅速縮小與美國頂尖實驗室的差距，並提供更低廉的推論成本。

不過，美銀認為此一趨勢對 AI 採用率而言是正面催化劑。低成本 AI 將擴大使用範圍、拓寬部署場域，最終帶動對運算、記憶體、網路及電力基礎建設的需求。

分析師直言：「較大的風險在於 AI 模型的商業模式與軟體利潤空間，而非半導體需求本身。」

分析師進一步指出，目前投資人仍過度關注模型排行榜，以及每天層出不窮的大型語言模型新聞。然而，AI 的最終目標並非打造「最強模型」，而是創造「最佳成果」。

隨著 AI 產業發展重心從模型本身，逐漸轉向 AI 代理、工作流程以及企業自動化，未來價值創造的核心將愈來愈集中於應用層與基礎設施。