高貝塔動量籃子兩日崩18%！高盛看到「逢低買入」跡象：AI交易「夏日低迷」可轉入防禦性資產

鉅亨網編譯陳韋廷 2026-07-07 14:00

全球股市今年上半年由 AI 敘事驅動的狂熱漲勢正遭遇「夏季低迷 (Summer Lull)」，高盛旗艦策略指標「高貝塔動量籃子 (GSPRHIMO)」近兩日累計暴跌 18%，創 2020 年疫情爆發以來最大雙日跌幅，劇烈震盪不僅標誌著市場對高估值成長股的獲利了結，更折射出流動性收縮與倉位過度擁擠下的脆弱性。

(圖:shutterstock)

高盛內部交易台與策略團隊同步示警，直言主導上半年的 AI 交易已現「力竭信號」，建議投資者今年下半年轉向醫療保健與歐洲防務等防禦性族群。

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高盛策略師 Guillaume Soria 在給客戶的最新研究報告中指出，此輪拋售並非由單一宏觀事件觸發，而是多重壓力疊加的「完美風暴」。首先是時點因素，暴跌發生前數小時，高盛剛發布「夏季低迷」警示，恰逢美國獨立日長周末前夕，市場流動性顯著枯竭，放大了價格波動。

其次，動量因子自年初以來累計上漲約 127%，豐厚的浮盈讓任何風吹草動都容易引發踩踏式出逃。

數據顯示，動量因子自高點以來已回檔 24%，為 2023 年第一季以來最深，且跌速遠超歷史均值，以往類似調整平均耗時 24 天，本次僅用 10 天即告完成。

值得注意的是，此次拋售呈明顯的全球聯動特徵，南韓市場同期出現外資創紀錄淨賣超，即使本土法人積極承接，仍難抵外部壓力，這也顯示隨著美國科技股波動加劇，國際資本正在重新評估全球風險部位。

儘管短期跌幅驚人，高盛對後市持謹慎樂觀態度。歷史數據顯示，今年以來，高貝塔動量策略在經歷兩日跌幅逾 10% 後，往往會迎來技術性修復，當前市場已出現初步的「逢低買入」信號，尤其在 Fed 政策轉向寬鬆預期升溫的背景下，流動性環境對風險資產仍具支撐。

然而，結構性風險不容忽視。高盛強調，儘管遭遇重挫，動量因子的持倉擁擠度仍處於極端水平，避險基金的動量部位位於過去五年的 92 分位，這意味著若去槓桿趨勢延續，該因子潛在的最大回檔幅度恐達峰值的 50%，約為當前跌幅的兩倍。

此外，市場對 Meta 等巨頭向雲端業務轉型後的資本支出回報率產生質疑，雖然高盛認為 AI 核心敘事尚未發生根本性逆轉，但資金對「燒錢」模式的容忍度正在下降。

高盛全球定制股票籃子業務負責人 Louis Miller 在上周六 (4 日) 報告中明確指出，隨著全球成長預期從低谷反彈、通膨與利率壓力緩解，今年下半年市場將迎來「選擇性拓寬」(Selective Broadening)。資金將從極度擁擠的科技七巨頭中流出，尋找新的估值窪地。

高盛強烈建議投資者進行「高低切換」，今年下半年重點佈局防禦性類股，首選為醫療保健，特別是生物加工 (Bioprocessing) 領域及具備強勁併購潛力的歐洲大型藥廠，這些標的受惠於專利懸崖帶來的行業整合週期。

其次，今年上半年表現落後的歐洲防務類股也因估值低迷、獲利預期重置，迎來極佳的布局拐點。在戰術操作上，落後的周期股、軟體、消費及房地產類股有望迎來補漲行情。

為應對潛在波動，高盛建議利用該行開發的「剔除 AI」(ex-AI) 指數籃子進行避險，在保留市場廣泛敞口的同時，規避擁擠交易帶來的短期殺跌風險。