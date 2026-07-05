2026-07-06 06:30

野村證券最新研報指出，近期引發記憶體晶片板塊重挫的兩大消息，均遭市場嚴重過度解讀，當前全球記憶體產業核心矛盾仍是供不應求，人工智慧（AI）需求遠未見頂。

七月初，全球記憶體晶片類股陷入劇烈震盪。美光科技 (MU-US) 單日暴跌逾 10%，三星電子與 SK 海力士在七月初分別重挫逾 7% 與 9%，南韓 KOSPI 指數甚至一度觸發熔斷機制。

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市場恐慌的導火線有二：

其一，南韓記憶體大廠聯手政府宣布規模高達 4,800 兆韓元的中長期投資計畫，其中約 3,700 兆韓元直接與記憶體相關；

其二，Meta(META-US) 宣布對外出租閒置 AI 算力，計劃推出雲端基礎設施服務。

然而，野村證券於近日發布研報直言，市場的擔憂被嚴重誇大了。

南韓天量擴產「遠水救不了近火」

市場最直覺的解讀是：如此龐大的投資計畫，代表大量新產能即將湧入市場，記憶體晶片恐將供過於求，此輪漲價週期就此終結。

對此，野村則提出三重反駁。

首先，當前問題是短缺，不是過剩。 面對 AI 產業史無前例的強勁需求，記憶體廠商已將資源優先投入利潤豐厚的高頻寬記憶體（HBM）生產，導致通用型記憶體晶片的產能受到排擠。

自 2025 年下半年以來，通用記憶體需求的快速增長已引發嚴重供應缺口，即便廠商擴產步伐遠比預期積極，仍追趕不上市場需求。

其次，半導體投資的落地週期極為漫長。 野村以九年前啟動的「龍仁半導體產業園區」為例說明。

該園區首座無塵室預計要到 2027 年 2 月才能竣工，年底方可實現小規模量產，換言之，從投資宣布到正式投產實際長達十年以上。

野村預估，此次新宣布的投資計畫，最快也需五至十年後才會對市場供需產生實質影響。南韓政府的介入，主要是為了因應現有生產聚落土地、電力、水資源即將耗盡的中長期佈局，著眼點在 2035 年以後。

第三，產業的抗風險結構已有所改變。 如今，廠商除握有長期供貨協議（LTA）作為避險工具外，AI 帶來的結構性成長預期也提供了穩定支撐；與獲利連動的員工獎金機制，更構成管控產能過剩風險的新型緩衝器。

因此，企業不可能僅因政府要求就進行毫無根據的盲目投資。

野村認為，市場的核心誤判在於混淆了「宣布投資」與「產能落地」兩個截然不同的概念，將十年後的潛在供給折現到當下定價，屬於典型的過度反應。

Meta 出租算力是因「需求見頂」更是誤讀

另一則令市場驚恐的消息是 Meta 對外出租閒置算力，部分資金將此解讀為 AI 硬體需求已然見頂的警示信號。

對此，野村同樣提出雙重反駁。

其一，出租閒置算力是商業模式成熟的自然結果，而非需求疲軟的前兆。資料中心的建設天生需要對應「峰值算力」需求，非尖峰時段勢必存在大量閒置容量。

Meta 是大型雲端規模業者中唯一尚未涉足雲端服務的玩家，因此此舉與當年亞馬遜創立 AWS、將閒置基礎設施變現的邏輯如出一轍，是商業模式走向成熟的演進，而非需求走下坡的警訊。

其二，算力成本下降將觸發「傑文斯悖論」（Jevons paradox），反而擴大總需求。 「傑文斯悖論」是指資源使用效率提升或成本下降後，反而刺激總消費量增加的經濟學現象。

野村指出，Meta 出租算力不僅不會削弱硬體需求，反將透過壓低每單位運算成本（Token 成本），解鎖更多 AI 應用場景，最終帶動記憶體晶片與運算硬體的整體需求上揚。

野村分析師 Jay Yoon 更直言：「算力目前仍嚴重短缺，這是一個資源分配問題。」部分業者因過度採購而持有閒置晶片，不代表全行業供需已然逆轉。

野村核心結論：情緒錯殺，提供重估窗口

綜合上述分析，野村維持其對記憶體產業的樂觀判斷：全球記憶體市場正處於 AI 驅動的結構性超級週期之中，供應嚴重短缺的核心矛盾並未改變，此波股價重挫或為投資人提供重新審視估值的機會。

這也與野村此前一系列研報觀點一脈相承。野村預估 2026 年第二季 DRAM 與 NAND 價格將分別季增 51% 與 50%，大幅高於此前預測的 6% 與 20%；全年 DRAM 與 NAND 需求預估各成長 30%，HBM 需求增幅更上看 63%。

目標價方面，野村已將 SK 海力士目標價從 400 萬韓元上調 18% 至 470 萬韓元；先前，野村也將三星電子目標價從 59 萬韓元上調至 67 萬韓元。