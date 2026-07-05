鉅亨網編譯莊閔棻 2026-07-05 13:10

瑞銀（UBS）於週五（3 日）發布最新研究報告，將南韓記憶體大廠 SK 海力士 12 個月目標價從 300 萬韓元上調至 320 萬韓元，重申買入評級。

瑞銀無懼記憶體回調！上調海力士目標價、預測「三大利好」即將到來。(圖：Shutterstock)

報告指出，AI 驅動的記憶體儲存超級週期正加速兌現，SK 海力士作為賽道核心龍頭，持續受益於供需格局趨緊與技術世代更替。

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儘管 SK 海力士股價在過去五個交易日累計下跌約 8%，瑞銀認為此波回調屬短暫現象，後續長期供應協議落地、HBM4 正式量產出貨，以及 ADR 掛牌後潛在股票回購等三大催化劑，將共同推動公司估值重新定價。

盈利展望方面，瑞銀預計 SK 海力士 2026 年營業利潤將達 32.7 兆韓元，較市場一致預期高出約 27%；2027 年更上看 62.3 兆韓元，超出一致預期約 54%。

估值面同樣顯現低估訊號。以當前股價計算，公司對應 2027 年股價淨值比（P/B）僅 2.76 倍，隱含長期股東權益報酬率（ROE）約 31.7%，遠低於瑞銀預測的 41.9%，顯示市場尚未充分反映公司盈利能力的結構性躍升。

報告強調，即便 SK 海力士今年以來股價累計漲幅已逾 258%，估值修復空間依然充足。

三大短期催化劑密集在即

針對短期交易，瑞銀認為，SK 海力士回檔後，催化劑仍密集。

長期供應協議鎖定六至七成出貨量

SK 海力士正加速推進面向超大規模雲端業者的修訂版長期供應協議（LTAs），涵蓋 DDR5 與 NAND Flash 產品。

新合約期限逾五年，鎖定約 60% 至 70% 的計畫出貨量與價格，有效提升未來盈利能見度，並有助於緩解記憶體產業周期性波動對估值的壓制效應。

HBM4 進入量產關鍵節點

高頻寬記憶體方面，瑞銀報告指出，SK 海力士已基本完成 HBM4 的最終設計微調，預計於 2026 年第二季啟動針對輝達 Rubin 平台的大規模出貨。

儘管三星可能於 2027 年在 HBM 位元市占率上以 41% 對 39% 小幅領先，但 SK 海力士 HBM 營收占 DRAM 業務比重具備長期結構性優勢。

預測顯示，該比重將從 2026 年的 15% 大幅躍升至 2030 年的 58%。

ADR 掛牌後股票回購可期

股東回報方面，隨 ADR 上市推進，股票回購計畫有望啟動並逐步加碼。市場焦點已從股價漲幅本身，轉向當前估值能否充分反映更高利潤率、自由現金流改善，以及持續強化的股東回報能力。

DRAM、NAND 合約價雙線看漲

瑞銀對 2026 年下半年記憶體晶片合約價格持積極展望。

DRAM 方面，綜合長期協議與 HBM 產品影響，該行預測 SK 海力士 DRAM 平均售價將於 2026 年第二季實現季增 43%，其中剔除長期協議影響的 DDR 混合平均售價季增幅更高達 67%；第三、第四季 DRAM ASP 則預計分別再漲 21% 與 13%。

NAND 快閃記憶體方面，瑞銀預計混合平均售價在 2026 年第二至第四季將分別季增 43%、25% 與 10%。

報告特別點出， AI 代理的崛起正從多個維度顯著拉動記憶體需求，包括 AI 伺服器對 DDR5／LPDDR5 的需求、KV 快取擴張，以及儲存用 NAND 的採購放量。