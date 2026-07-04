鉅亨網編譯莊閔棻 2026-07-04 11:17

業內人士週五（3 日）透露，AI 的大規模普及正在催生一個「雙榮景」階段，同時帶動記憶體與 CPU 的需求大幅成長。

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儘管記憶體短缺已率先以 DRAM 與 NAND 快閃記憶體價格飆漲的形式反映在市場上，CPU 需求的激增則稍晚浮現，具體表現為交貨延遲、售價上揚，以及英特爾、超微半導體股價的顯著攀升。

英特爾執行長陳立武上月 18 日接受一檔 Podcast 專訪時表示，根據他與多家尖端模型公司的對話，部分客戶在代理工作負載上的 CPU 與 GPU 採購比例已達到 4 比 1。

換言之，企業每採購一顆 GPU，往往同步採購多達四顆 CPU。陳立武在摩根大通（JPMorgan）會議上進一步解釋，代理編排與工作負載優化流程對 CPU 的依賴程度，遠超市場原先預期。

英特爾股價在過去一年間漲幅已超過 480%；超微半導體的伺服器 CPU 銷量則連續四個季度刷新歷史紀錄。

競爭版圖的快速位移，進一步印證了 CPU 市場的結構性成長。輝達 (NVDA-US) 於去年 3 月的 GTC 2026 大會上，首度發表自家獨立式 CPU 機架；同月，Arm(ARM-US) 也推出自主研發的 AGI CPU 及風冷、液冷兩款機架，正式直攻 CPU 市場。

連 GPU 領域的巨頭也紛紛投入自研 CPU，被市場解讀為需求壓力持續加速升溫的強烈訊號。

在交貨時程方面，據外媒報導，英特爾因積壓訂單激增，交貨周期已延長至最長六個月；超微半導體部分產品的交貨周期據悉也拉長至八至十週。

儘管交貨延遲通常被視為負面警訊，但此時卻被市場解讀為兩家公司未來營收前景顯著改善的正面指標。

採購模式的轉變，是此波行情另一個值得關注的結構性訊號。過去 CPU 訂單多以季度或短期合約為主，但近期已有跡象顯示，超大規模資料中心與伺服器廠商開始簽署長期供應協議（LTA），以鎖定未來數年的採購量。

這與記憶體市場的模式如出一轍。記憶體大廠也早已藉由 LTA 與大型科技公司確保 DRAM 與 NAND 快閃記憶體的供應量。此一趨勢的複製，被業界視為英特爾與 AMD 已逐步建立穩定中長期營收基礎的關鍵訊號。

一名業界人士指出：「就如記憶體短缺期間，未能及時簽下 DRAM 與 NAND 合約的企業蒙受生產中斷之苦，如今確保 CPU 供應量，已成為左右伺服器與資料中心建設進度的決定性因素。」

資本市場對此反應積極，各大券商相繼上調英特爾和超微半導體的獲利預測。美國銀行（BofA）預估，全球伺服器 CPU 市場規模將從 2026 年的 430 億美元，成長至 2030 年的 1,250 億美元，年均複合成長率達 30.6%。

花旗集團 (C-US) 則對「代理 CPU」細分市場給予更樂觀的預測，預計該市場將以年均 185% 的速度高速擴張，至 2030 年市場規模將達 594 億美元。