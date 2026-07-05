鉅亨網新聞中心 2026-07-05 09:30

中國記憶體晶片廠商長鑫存儲與騰訊控股 (00700-HK) 達成一項規模逾 200 億人民幣的長期供貨協議，涵蓋未來三至五年的伺服器 DRAM 晶片供應。這筆交易發生在長鑫存儲科創板 IPO 獲批之後，被業界視為中國科技巨頭在關鍵記憶體供應鏈上「以腳投票」的標誌性轉捩點。

中國記憶體大突破？騰訊與長鑫存儲簽200億人民幣供貨協議。(圖：Shutterstock)

這筆交易的時機並非偶然。根據 DRAMeXchange 數據，用於 PC 的 DDR4 8Gb 現貨均價，過去一年間從 2.10 美元一路攀升至 20.00 美元，漲幅近九倍；伺服器級 DDR5 RDIMM 報價同樣急漲，2026 年第一季合約價格季增高達 95%。

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瑞銀（UBS）研判，本輪記憶體漲價週期至少延續至 2027 年底，全球記憶體市場規模今年有望達到 7,860 億美元，2027 年更可望突破 1.2 兆美元大關。

然而，推升價格的根本原因並非需求爆發，而是供給結構性收縮。

三星、SK 海力士與美光科技 (MU-US) 正將大量產能轉移至利潤更豐厚的高頻寬記憶體（HBM），使傳統伺服器 DRAM 與消費級 DRAM 的供應遭到主動壓縮。

對中國網路巨頭而言，繼續仰賴韓系廠商的常規 DRAM 供貨，形同將自身成本曲線拱手讓給對方的產能分配決策。

分析人士指出，騰訊選擇長鑫存儲，追求的不是更低的價格，而是更可控的供應。

2016 年在中國國家資本支持下成立的長鑫存儲，今年第一季繳出亮眼成績單：營收 508 億人民幣，年增 700%；淨利潤達 250 億人民幣，而去年同期仍為淨虧損 16 億人民幣。

市占率方面，Omdia 統計，長鑫存儲去年第四季全球 DRAM 市佔率已升至 7.67%，躍居全球第四；Counterpoint Research 的數字更為積極，今年首季份額已達 8%，相較去年同期的 3%，一年間翻了逾兩倍。

在其 IPO 招股書中，長鑫存儲揭露的核心客戶名單不止騰訊，還包括阿里雲、字節跳動、聯想控股 (03396-HK) 與小米 (01810-HK) ，騰訊此單或只是第一張多米諾骨牌。

值得關注的是，長鑫存儲技術層面與三星、SK 海力士仍存在一定差距。消息人士透露，其 DDR5 新世代產品今年首季良率仍偏低。

然而，在全球缺貨、價格失控的當下，「技術夠用、供應穩定且可議價」的組合，短期內或比「技術領先但須看人臉色分貨」更具實際競爭力。

長鑫存儲現有產能布局於合肥與北京，三座 12 吋晶圓廠合計月產能約 30 萬片。

知情人士透露，公司已在上海破土動工新的 DRAM 晶圓廠，加計現有產能擴充後，未來月產能有望翻倍至約 60 萬片。此外，長鑫存儲在上海另有一處已投產的 HBM 封裝基地，與新建 DRAM 產線屬不同產品線布局。

配合科創板 IPO 募資，長鑫存儲將「擴產能」與「搶客戶」兩條路線同步推進，節奏恰好踩在全球記憶體缺貨週期的窗口期。

分析人士指出，這筆交易真正衝擊的，不是三星或 SK 海力士的營收報表，而是其長期把持的「定價話語權」。

過去十餘年，全球 DRAM 定價權高度集中於韓系廠商，中國客戶縱使不滿報價，手中幾乎無牌可打。

騰訊此役，等同向整個記憶體供應鏈宣示稱，中國科技大廠已握有「以腳投票」的選項。這種籌碼的價值，往往不體現在單一合約金額上，而展現於下一輪價格談判的心理博弈中。