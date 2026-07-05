鉅亨網編譯莊閔棻 2026-07-05 18:10

英國最大電器零售商 Currys 執行長警告，受人工智慧（AI）資料中心大量搶購記憶體晶片影響，智慧型手機與筆記型電腦的售價預計將於今年稍晚上漲。

AI搶走記憶體晶片！電器零售商警告：手機、筆電今年恐漲價。(圖：Shutterstock)

根據《Business Insider》報導，Currys 是英國相當於美國 Best Buy 的電器連鎖巨頭，販售筆電、手機、電視及各類家電，旗下數百間門市遍布英國、愛爾蘭及北歐各國，年營收約達 120 億美元。

‌



憑藉龐大的市場規模與採購議價能力，該公司的動向向來被視為消費性電子產品價格走勢的重要風向球。

然而，Currys 執行長 Alex Baldock 在公布年度財報後的電話會議上，將矛頭直指 AI 與資料中心產業，直言其大舉消耗全球晶片供應量。

他說：「留給手機和筆電的產能愈來愈少，這不可避免地將在今年稍晚引發供貨吃緊與成本推升的問題。」

Baldock 坦言，目前仍難以估計漲幅的具體規模，但強調 Currys 將善用其市場龍頭地位所擁有的採購優勢，積極確保供貨來源、盡力壓低漲幅。

他表示：「我們早已預見這個趨勢，也提前備貨，確保電腦與手機的供應無虞，至少撐到九月應無問題。」

Currys 並非第一家對此示警的企業。記憶體晶片短缺已導致蘋果 (AAPL-US) 產品及 Xbox 遊戲主機相繼漲價，多位分析師更預測，這波短缺情況在好轉之前恐將持續惡化。