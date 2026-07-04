三星電子第三季DRAM擬漲價20% 廠家：已收到口頭通知
鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合報導
7 月 3 日有消息稱三星電子擬將今年第三季 DRAM 平均售價調漲 20%，隨著全球人工智慧（AI）基礎設施投資持續升溫，記憶體晶片市場正迎來新一輪價格漲勢。
「這是真的」，一家消費電子終端廠商負責人表示，今年 6 月三星已與他們洽談，現已收到三星 DRAM 漲價的口頭通知。
「上游部品大幅漲價會傳導至整機終端售價上，這會遏制一定市場需求，但畢竟現在消費電子產品整體價格不高，即使漲價預計也不太會影響用戶選購。」上述消費電子終端廠商負責人說。
據《第一財經》4 日報導，另一位業界資深人士也表示，三星擬將第三季 DRAM 調高 20% 的消息屬實，三星已經透過口頭報價通知部分客戶。
TrendForce 集邦咨詢最新調查顯示，2026 年第三季 DRAM 供應持續緊缺，但因消費級應用需求下調及高基數，合約價漲幅收窄，預計將比第二季提高 13%～18%。
NAND Flash 主要需求仍由 AI 推理與大型資料中心建設支撐，但因合約價已達歷史高點，消費端客戶在需求放緩的情況下對價格承受力已達極限，預估合約價將比第二季提高 10%～15%，漲幅也較前幾個季度明顯縮小。
另一市調公司群智咨詢（Sigmaitnell）的數據顯示，預計三季 LPDDR5X （8GB）合約價的漲幅約 20%，記憶體價格持續上漲勢必帶動消費電子零售價格上漲，進一步抑制需求。比如，今年智慧手機的出貨量預計將下降約 11%，下半年降幅擴大。
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