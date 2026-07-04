鉅亨網編譯莊閔棻 2026-07-04 16:10

英特爾調漲CPU售價！Core Ultra、Xeon最高飆漲數千美元。(圖：Shutterstock)

根據《Tom’s Hardware》報導，部分需求旺盛的處理器漲幅介於 30 至 50 美元不等，資料中心等級產品漲幅則動輒數百、甚至數千美元。

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值得注意的是，英特爾並非孤例。近期已有多家供應商以成本攀升與供不應求為由，相繼宣布調漲產品售價。

英特爾發言人表示：「近期的定價調整反映了當前市場狀況，包括供應鏈成本上漲，以及市場對英特爾 Core Ultra 200S Plus 處理器的強勁需求。此次調整與其他英特爾產品系列基於類似因素所進行的漲價措施一致。」

本週市場發現，英特爾已悄悄調高旗下最新 Core Ultra 200 系列 Plus 桌上型處理器的建議零售價，包括 Core Ultra 7 270K Plus 與 Core Ultra 7 250K Plus，依不同型號調漲 30 至 50 美元。

這兩款處理器皆屬於 Arrow Lake 系列，與該系列其他產品一樣，均由台積電 (2330-TW) 代工生產。

不過，英特爾原有的非 Plus 版 Core Ultra 200 系列處理器並未調整建議零售價。例如，旗艦款 Core Ultra 9 285K 的建議客戶價格仍維持 599 美元，與 2024 年第二季上市時相同。

類似情況也出現在 Arrow Lake 桌上型產品線中定位最低階的 Core Ultra 5 225。該處理器目前的 RCP 介於 183 至 236 美元之間，甚至略低於上市時 241 美元的建議客戶價格。

分析人士指出，若英特爾真是因供應鏈通膨而調漲，理應對整個產品系列統一調整。然而此次僅針對特定型號漲價，顯示這並非單純的成本轉嫁，而是針對市場需求旺盛、消費者願意支付溢價的熱銷存貨所進行的策略性調漲。

在資料中心處理器方面，漲幅更為顯著。雖然高階 Xeon 6「Granite Rapids」處理器目前的售價，仍低於 2024 年上市時的水準，但相較於英特爾在 2025 年大幅下調建議客戶價格後，已明顯上漲；若與 2025 年年中實際零售價格相比，部分型號價格甚至高出近一倍。

更令人意外的是，部分 Xeon 8000 系列「Emerald Rapids」處理器目前的建議客戶價格，甚至高於 2023 年底上市時的價格。

分析指出，由於所有英特爾 Xeon 處理器皆由英特爾自行生產，因此無法將此次漲價歸因於台積電代工成本增加。

雖然英特爾的確需向供應商採購原材料，但光阻劑等材料成本上漲，對於售價動輒數千美元的 Xeon 處理器而言，應不足以顯著推高其建議客戶價格。

另一方面，英特爾過去數個季度持續表示，Xeon 處理器需求一直高於供應。因此，趁著市場需求強勁，提高熱門產品的建議客戶價格，以進一步提升獲利能力，也在情理之中。

不過，仍有一項值得留意的因素。資料中心硬體的實際成交價格，通常與官方定價存在差異，因為最終價格還會受到採購規模，以及供應商與客戶之間的策略合作關係等因素影響。