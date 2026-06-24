鉅亨網編譯余曉惠
黃金周三 (24 日) 下挫至逾七個月低點，並跌破每盎司 4000 美元關卡，主因是升息預期升溫帶動美元上揚，打壓了以美元計價的黃金。
美元走強，使以美元計價的黃金對其他貨幣持有者而言更為昂貴。
美國聯準會 (Fed) 上周決策會議上釋放鷹派信號，加上市場擔憂伊朗戰爭可能刺激通膨升溫，正促使交易員加碼押注美國今年升息，連帶導致黃金交易吸引力下降。
獨立金屬交易員 Tai Wong 表示，由於 Fed 鷹派立場、美元升至 13 個月高點以及通膨預期回落，貴金屬周三盤中賣壓罩頂。他認為金價在 3900 美元以下仍有支撐，加上央行持續買進，因此難以崩跌，但可能進入較長時間的盤整。
黃金現貨曾在 1 月下旬創下每盎司 5594.82 美元歷史紀錄，但在那之後累計下跌超過 1600 美元。
ING 分析師調降金價預期，預估 2026 年第 3 季均價為 4300 美元，第 4 季為 4600 美元，低於原估的 4850 美元和 5000 美元。
投資人靜待周四公布的美國核心個人消費支出 (PCE) 指數，這是 Fed 偏好的通膨指標。FXTM 高級研究分析師 Lukman Otunuga 表示，若 Fed 進一步釋放鷹派信號或經濟數據有利升息，金價仍面臨下跌風險。
渣打銀行表示，ETF 資金流出令白銀短期波動性上升，但供應不足預告未來數月價格有望反彈。