鉅亨網編譯余曉惠 2026-06-25 07:02

黃金周三 (24 日) 下挫至逾七個月低點，並跌破每盎司 4000 美元關卡，主因是升息預期升溫帶動美元上揚，打壓了以美元計價的黃金。

黃金現貨下跌 3.3%，報每盎司 3973.79 美元，盤中一度觸及去年 11 月以來最低。

8 月交割的黃金期貨收低 3.4%，報每盎司 4008.80 美元。

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美國聯準會 (Fed) 上周決策會議上釋放鷹派信號，加上市場擔憂伊朗戰爭可能刺激通膨升溫，正促使交易員加碼押注美國今年升息，連帶導致黃金交易吸引力下降。

獨立金屬交易員 Tai Wong 表示，由於 Fed 鷹派立場、美元升至 13 個月高點以及通膨預期回落，貴金屬周三盤中賣壓罩頂。他認為金價在 3900 美元以下仍有支撐，加上央行持續買進，因此難以崩跌，但可能進入較長時間的盤整。

黃金現貨曾在 1 月下旬創下每盎司 5594.82 美元歷史紀錄，但在那之後累計下跌超過 1600 美元。

ING 分析師調降金價預期，預估 2026 年第 3 季均價為 4300 美元，第 4 季為 4600 美元，低於原估的 4850 美元和 5000 美元。

投資人靜待周四公布的美國核心個人消費支出 (PCE) 指數，這是 Fed 偏好的通膨指標。FXTM 高級研究分析師 Lukman Otunuga 表示，若 Fed 進一步釋放鷹派信號或經濟數據有利升息，金價仍面臨下跌風險。

其他貴金屬交易

現貨白銀重挫 9.1%，報每盎司 56.41 美元，盤中一度觸及去年 11 月以來新低。

現貨白金下跌 5.5%，報每盎司 1560.72 美元。

現貨鈀金下跌 6.8%，報每盎司 1153.68 美元。