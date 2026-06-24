鉅亨網編譯陳又嘉 2026-06-24 08:31

《MarketWatch》報導，AI 支出持續飆升，加上市場對通膨頑固不退的擔憂，導致華爾街大型科技股出現一年多來最快跌勢之一，也讓追蹤「科技七巨頭」的 ETF 正式進入修正區間。

「科技七巨頭」股價修正，或許反而是美股健康訊號(圖：Shutterstock)

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該 ETF 自 5 月 14 日創下 70.94 美元的歷史收盤高點以來，已累計下跌 11%。周二收在 63.14 美元，跌破 63.85 美元修正門檻。所謂修正，是指自近期高點回落至少 10%。根據道瓊市場數據，這是自 2025 年 4 月川普政府大規模宣布關稅措施期間以來，科技七巨頭遭遇最嚴重的一波賣壓。

雖然近期通膨降溫速度不如預期，以及聯準會 (Fed) 政策立場轉趨鷹派，是引發這波拋售的直接催化劑，但 Wedbush Funds 投資組合經理人 Cullen Rogers 認為，投資人也可能開始對過去幾年主導市場的大型科技股行情感到疲乏。

目前七巨頭的總市值約占標普 500 指數的 34%。隨著市值不斷膨脹，這些企業的 AI 資本支出也同步快速增加。其中 Alphabet、亞馬遜、Meta 與微軟今年在 AI 業務上的支出總額，預計將達到 7,000 億美元。

Rogers 認為，科技七巨頭的賣壓，主要反映投資人正在獲利了結，並尋找市場中的其他機會。

他表示，「科技七巨頭已經有過一段非常驚人的漲勢。」不過，目前市場也開始高度關注「第二層與第三層 AI 受惠股」，例如記憶體晶片公司。

Rogers 指出，市場焦點已從投入 AI 資本支出的企業本身，逐漸轉向那些真正受惠於 AI 投資的公司。

他認為，七巨頭的回檔其實反映了市場資金正常輪動，是健康市場的一種表現，「這不是投資人爭先恐後逃離市場。但去尋找下一層受惠者，以及未來真正能將 AI 商業化變現的企業，確實相當合理。」

Interactive Brokers 策略師 Steve Sosnick 則指出，「大數法則正在對這些公司產生不利影響。」他認為，想投資科技七巨頭的資金，很可能早就已經進場。「現在要讓新的資金持續流入這些股票，需要更多努力。」

近幾周來，亞馬遜與輝達陸續發行新債，而 Alphabet 則透過發行股票籌資，以滿足 AI 投資所需的龐大資本需求。

Sosnick 表示，大型科技公司正逐步告別過去的「輕資產模式」，轉而投入大量資金建設資料中心。而近期股票拋售，也反映市場開始更關注這些投資的報酬。投資人如今要求企業展現更高的資本紀律與財務效率。