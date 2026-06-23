鉅亨網編譯余曉惠 2026-06-23 14:20

Susquehanna 分析師 Mehdi Hosseini 表示，華爾街將關注美光在美東周三 (24 日) 盤後公布截至 5 月底的會計年度第 3 季財報時，毛利率能否維持在 80% 以上，但更重要的問題是：未來幾季甚至未來數年，營業利益率維持在 70-75% 區間？

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Hosseini 預估，美光的營益率到 2028 年底可能降至 60% 左右，但最終可持續的獲利能力與估值水準，仍取決於兩項關鍵變數。

KV Cache 技術成記憶體需求最大變數

第一項觀察重點是「Key-Value Cache Offloading」(KV Cache 卸載)技術，此技術主要用於執行大型人工智慧 (AI) 模型時節省記憶體使用量，但並不會改變整體記憶體需求規模。

Hosseini 指出，目前市場還不清楚這項技術將如何影響 DRAM 與 NAND 記憶體的需求結構、及新增需求規模。

他表示，目前三層儲存單元 (TLC)NAND 需求已明顯改善，但四層儲存單元 (QLC)NAND 需求仍未同步增溫，這反映市場對 KV Cache 最終技術架構仍存在不確定性。

QLC NAND 每個儲存單元可儲存更多資料位元 (bit)，理論上更適合高容量應用，使其需求表現被視為觀察未來 AI 儲存架構的重要指標。

Hosseini 認為，相關不確定性正在限制記憶體業者對需求的能見度，也使原本預期自明年下半年開始增加的 DRAM 與 NAND 晶圓產能擴充計畫出現延後。

供給短缺恐延續至 2027 年

第二項關鍵變數則是新增晶圓產能進度。Hosseini 預估，DRAM 與 NAND 供給短缺狀況將一路持續至 2027 年。

根據 Hosseini 的預測，美光 2027 會計年度年化 EPS 將達 160 美元，遠高於 2025 會計年度的 8.29 美元。他對美光的目標價為每股 1750 美元，與周一收盤的 1211 美元相比，仍有將近 45% 的上漲空間。

根據道瓊市場數據，美光今年來的市值已增加超過 1 兆美元。該公司 2025 年底市值約 3210 億美元，而截至周一收盤已達到約 1.37 兆美元。

大摩：記憶體價格漲幅可能超過 20%

摩根士丹利分析師 Joseph Moore 周一調升美光本季財測，認為供需失衡正大幅推升 DRAM 與 NAND 平均售價。根據 Moore 的預估，這兩類記憶體產品本季價格都將較前一季上漲約 20%。

此外，市場也高度關注美光近期推動的長期供貨協議 (strategic customer agreements, SCA)。

Moore 預期，除了目前已公布的一項五年期協議以外，美光可能已與更多客戶簽署類似合約，但美光目前還在和多家客戶進行談判，未必會進一步揭露合約細節。

Moore 指出，這類長約對市場情緒十分重要，投資人將藉此評估美光是否有機會獲得更高估值。若屆時美光無法提供足夠資訊，市場也可能出現失望性賣壓。