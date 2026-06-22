AI記憶體狂潮有多猛？美光獲利有望暴增1000% 成市場關鍵風向球

鉅亨網編輯林羿君 2026-06-22 12:00

過去每逢 6 月底，企業財報季往往進入近乎空窗期，因為重要企業通常早在數週甚至數個月前就已公布季度財報。如今，華爾街仍有值得關注的焦點。

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根據 FactSet 統計，市場普遍預估美光截至 5 月底的季度調整後每股盈餘（EPS）將達 20.57 美元，較去年同期暴增近 1,000%；包括晨星分析師 William Kerwin 在內的多位分析師，更預期實際表現將優於市場預估。

Kerwin 表示，過去 12 個月來，美光的成長表現令人驚嘆。記憶體供給持續吃緊，推動價格大幅飆升，而這些漲價幾乎直接轉化為獲利，使公司獲利出現爆發式成長。原因在於，美光大部分的營收增長主要來自售價上揚，而非出貨量增加。

美光如今已成為費城半導體指數 (SOX) 中的重要成員。依市場預估，美光 2027 年曆年淨利將達 1,367 億美元，幾乎逼近市場對蘋果、亞馬遜與 Meta 等科技巨頭的獲利預期規模。

Stifel 分析師 Brian Chin 指出，美光正處於景氣循環擴張的最佳甜蜜點，而且這波榮景的規模甚至超越歷史上任何一次循環。在這樣的背景下，美光理應成為推動企業獲利動能的重要來源。

近年來，美光持續將業務重心轉向高頻寬記憶體（HBM）。根據 J.Gold Associates 首席分析師 Jack Gold 的說法，HBM 已成為 AI 應用不可或缺的關鍵元件，而且其獲利能力遠高於傳統 DRAM 產品。

Gold 認為，在產能追上需求之前，記憶體價格幾乎不可能出現明顯下跌，而這種供需失衡至少還將持續 12 至 18 個月。即使美光已宣布大規模擴產計畫，短期內仍難以改變市場供給吃緊的局面。

這也意味著，美光以及三星電子、SK 海力士等記憶體廠商，仍將持續受惠於有利的產業環境。

不過，現有市場預估也顯示，最新一季可能是美光調整後 EPS 成長率的高峰。FactSet 預測，截至 8 月底的下一季 EPS 年增率約為 725%，雖然在美光公布財報與財測後，市場預估仍有進一步上修空間。