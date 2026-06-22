鉅亨網編譯羅昀玫 2026-06-23 06:50

多家媒體週一 (22 日) 報導，美光科技 (MU-US) 與人工智慧新創 Anthropic 達成策略合作，合作範圍涵蓋技術研發、長期供應、企業 AI 應用與資本投資。

這項協議不僅讓 Anthropic 提前鎖定高頻寬記憶體 (HBM)、DRAM 與資料中心 SSD 等關鍵資源，也凸顯 AI 基礎設施需求升溫下，記憶體產業正從傳統景氣循環，走向與大型 AI 客戶深度綁定的新階段。

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受消息激勵，美光週一 (22 日) 強升逾 6.8% 至每股 1,211.38 美元，收盤創下歷史新高。今年以來，美光股價已大幅飆升 284.05%，反映市場正重新評價記憶體在 AI 產業鏈中的戰略地位。

從產品供應到系統架構協同

根據協議，美光將向 Anthropic 長期供應資料中心所需的全系列記憶體與儲存產品，包括 HBM、DRAM 與 SSD，支援其未來數年的運算擴張計畫。

雙方合作並不只是單純供貨，而是將記憶體與儲存技術提前納入 AI 系統架構設計。

美光將與 Anthropic 共同分析不同 AI 訓練與推理場景下的資料流動與儲存需求，最佳化記憶體、儲存系統與運算平台之間的協同效率。

隨著大型語言模型規模持續擴張，資料傳輸瓶頸、能耗與單位 Token 生成成本，已成為 AI 基礎設施能否持續擴張的關鍵。HBM 等高效能記憶體的重要性也因此快速提升。

Anthropic 鎖定供應 美光押注模型龍頭

對 Anthropic 而言，這項長期供應協議有助於降低記憶體供應波動風險，並確保未來模型訓練、推理與商業化部署所需的硬體資源。

而對美光而言，與 Anthropic 簽訂多年供應合作，意味著記憶體需求不再只是跟隨傳統 PC、手機或伺服器景氣波動，而是與 AI 模型公司長期擴張計畫連動。市場認為，這類長約模式有助於降低記憶體產業過去大起大落的循環特性，延長本輪獲利成長週期。

美光也參與 Anthropic 最新 H 輪融資，雖未公開投資金額，但這讓雙方合作進一步延伸至資本層面，形成「技術協同、長期供貨、資本投資」的三重綁定。

Claude 導入美光內部營運

合作另一個層面，是 Anthropic 旗下 Claude 模型已進入美光內部營運體系。

美光表示，Claude 已被用於軟體開發、工程流程優化、製造營運自動化與智慧體 (Agentic AI) 應用探索。公司指出，Claude 在複雜工程任務與程式碼生成方面已帶來效率提升，未來將持續評估更多企業應用場景。

這代表雙方合作不只停留在 AI 基礎設施建設，也延伸到企業內部 AI 落地應用。

HBM 價格明年估續漲 記憶體景氣延續

AI 資料中心建置加速，推升 HBM、高效能 DRAM 與企業級 SSD 需求。市場分析師普遍看好記憶體價格後市。

ING 經濟學家 Min Joo Kang 指出，在 AI 熱潮帶動下，記憶體景氣可望延續至明年。她預估，2026 年 HBM 價格將上漲 20% 至 30%，帶動晶片出口維持強勁成長，相關動能有望延續至 2027 年初。

美光、SK 海力士 (000660-KR) 與三星電子 (005930-KR) 等記憶體大廠，正處於 AI 需求推升下的歷史性榮景。

SK 海力士週一也收漲 5.6%，市值超越三星電子，成為南韓市值最高企業，反映市場對 HBM 供應商的高度追捧。

中國擴產埋下 2028 年變數

不過，這波漲勢並非沒有風險。

分析人士指出，中國記憶體廠商長鑫存儲 (CXMT) 與長江存儲 (YMTC) 持續擴大產能，未來可能改變全球供需格局。

《華爾街日報》日前報導，長江存儲正興建三座新廠，預計到 2027 年底，整體產能將較目前增加逾一倍。Kang 預期，隨著供給條件改善與中國新產能陸續投產，DRAM 價格可能在 2028 年左右開始轉弱。

換言之，AI 需求正改寫記憶體產業的供需邏輯，但供給端擴張仍可能在中期帶來價格壓力。

AI 產業鏈進入深度綁定時代

美光與 Anthropic 的合作，代表 AI 產業鏈正從單純採購關係，進一步走向深度協同。模型公司需要穩定且高效的記憶體供應，記憶體廠商也需要更貼近 AI 客戶的架構設計與長期需求。

在 AI 基礎設施投資持續擴張之際，記憶體已不再只是資料中心的零組件，而是影響模型效能、能源效率與成本結構的核心資產。美光能否透過長約與技術合作鞏固領先優勢，也將成為市場觀察下一階段記憶體景氣能否延續的關鍵。

瑞銀分析師 Melissa Weathers 將美光 (MU-US) 目標價調升至每股 1,500 美元。