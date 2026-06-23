鉅亨網記者魏志豪 台北
美光 (MU-US) 即將在本周公布財報，今 (23) 日也趕在財報前宣布與 Anthropic 達成策略合作協議，美光不僅將供應記憶體給 Anthropic、也將在公司內部導入 Claude 企業級應用，同時也參與 Anthropic H 輪融資。
美光指出，與 Anthropic 合作範疇涵蓋記憶體與儲存 AI 系統架構設計、供應安排，加上股權策略合作，直接將先進 AI 模型的需求，與基礎架構的設計、供應及規模化部署緊密連結。
美光執行副總裁暨事業長 Sumit Sadana 表示，AI 革命永久提升記憶體與儲存解決方案的重要性，並已從資料中心延伸至邊緣應用。美光與 Anthropic 的策略合作，結合兩家企業領先的業界能力，共同推動次世代 AI 基礎架構的創新與規模化發展。
Anthropic 共同創辦人暨運算長 Tom Brown 表示，公司運算策略環環相扣，記憶體與儲存更是影響 Claude 訓練與服務效率的核心。Anthropic 與美光攜手合作，讓公司得以針對自身工作負載緊密協作、最佳化系統，並確保所需供應穩定無虞。隨著 Claude 需求持續成長，這正是公司實現長期擴展運算的關鍵所在。
美光表示，先進 AI 模型對記憶體與儲存基礎架構的效能要求極為嚴苛。此次合作聚焦於記憶體與儲存技術的共同開發，以提升 AI 系統的建構與擴展能力。美光的完整產品組合涵蓋高頻寬記憶體 (HBM)、DRAM 及 SSD，可全面提升 AI 訓練與推論的效能、能源效率，並有效降低總體擁有成本。
美光與 Anthropic 將深入分析記憶體與儲存子系統在各類型工作負載下的效能表現，及其在整體基礎架構堆疊中的互動關係。此項合作預計將有效推動記憶體與儲存效能、能源效率，及基礎架構的 token 經濟效益等面向的進一步提升。
在技術合作的基礎上，美光與 Anthropic 進一步簽訂記憶體與儲存供應協議，涵蓋美光業界領先的資料中心產品組合，為 Anthropic 長期運算策略的持續擴展與多年期成長提供堅實後盾。
美光積極擁抱 AI，已在工程、製造及企業各職能部門導入 Anthropic Claude 模型，加速程式開發並拓展更進階的代理式 AI 應用。這些模型聚焦於美光最複雜、影響最深遠的業務挑戰，持續為生產力與創新帶來具體成效。展望未來，隨著 AI 系統能力與自主性不斷提升，美光預期將在設計、建構與營運等面向開創全新可能。
除技術協調與供應協議外，美光已對 Anthropic H 輪融資進行策略性投資，此舉彰顯雙方攜手推動次世代 AI 基礎架構發展的共同承諾。
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