〈能源盤後〉中東空襲再起 美庫存創2018年來最低 油價暴漲近8%重返90美元

鉅亨網編譯許家華 2026-07-30 04:45

美國與沙烏地阿拉伯對伊朗支持的伊拉克武裝組織發動新一輪空襲，中東衝突再度升級，市場擔憂區域原油供應進一步受阻，加上美國原油庫存降至 2018 年以來最低水準，推升國際油價周三 (29 日) 大幅走高。

（圖：REUTERS/TPG）

布蘭特 (Brent) 原油期貨收盤大漲 6.65 美元，漲幅 7.91%，收在每桶 90.74 美元；美國西德州中質原油 (WTI) 期貨上漲 5.20 美元，漲幅 6.56%，收報每桶 84.46 美元。

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此次空襲行動是在美軍稍早表示成功挫敗伊朗對駐中東美軍的突襲後展開。伊朗則宣稱，已對荷姆茲海峽船隻及約旦境內美軍基地發動攻擊，使區域緊張局勢進一步升高。

此外，埃及地中海天然氣裝載港發生爆炸，英國海事安全公司 Ambrey 表示，一艘美國籍浮式儲油輪遭無人機擊中，再度凸顯中東能源基礎設施面臨的安全風險。

Again Capital 合夥人 John Kilduff 表示，市場正迅速重新計價中東地區供應風險，油價因此快速反映更高的地緣政治溢價。

美國總統川普接受《Fox News》專訪時更表示，未來將持續對伊朗發動更多軍事打擊，使油價盤中漲勢進一步擴大。

除了軍事行動外，美國財政部同步宣布新一輪對伊朗制裁，鎖定 10 家實體及 8 艘油輪，指控德黑蘭企圖藉由「荷姆茲海峽貨幣化」獲取收益，進一步加大對伊朗能源出口的壓力。

市場同時密切關注荷姆茲海峽航運情況。路透引述伊朗高階官員報導，德黑蘭已正式拒絕阿曼提出的區域共同管理荷姆茲海峽方案，使市場對全球約兩成海運原油供應的安全更加憂慮。

星展銀行 (DBS) 能源研究主管 Suvro Sarkar 表示，隨著中東衝突反覆升溫與降溫，預估短期內布蘭特原油價格將持續在每桶 80 至 100 美元區間劇烈震盪。

航運數據顯示，本周通過荷姆茲海峽的商船仍然稀少；另一條替代航道曼德海峽 (Bab el-Mandeb) 周三僅有 5 艘商船通行，周二則有 39 艘，創 7 月 19 日以來新高。當時葉門胡塞武裝宣布對沙烏地阿拉伯實施海上封鎖後，該航道一度大幅受阻。

知情人士透露，胡塞武裝正考慮對通過紅海南部的商船徵收通行費；另有消息指出，中國已與胡塞組織展開直接談判，希望確保中國油輪能安全通過紅海航線。

TP ICAP 能源專家 Scott Shelton 指出，目前胡塞武裝阻礙曼德海峽航運的效果仍遠不及荷姆茲海峽，但觀察到進入航道的船隻數量仍多於離開的船隻，顯示航運風險仍未解除。

另一方面，美國能源資訊署 (EIA) 公布，截至上周，美國商業原油庫存減少 720 萬桶至 4.045 億桶，不僅遠高於市場原先預估減少 130 萬桶，更降至 2018 年以來最低水準，反映出口維持強勁、國內需求依舊穩健，進一步支撐油價走勢。