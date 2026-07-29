鉅亨網編譯段智恆 2026-07-30 01:30

外媒周三 (29 日) 報導，3 名前美國國家航空暨太空總署 (NASA) 研究人員與航太專家警告，SpaceX(SPCX-US)星艦 (Starship) 目前採用的隔熱瓦可能無法支援快速重複飛行，成為執行長馬斯克 (Elon Musk) 降低太空運輸成本、前往月球及火星的一大障礙。

星艦 7 月 24 日完成第 13 次試飛，太空船重返大氣層後完整降落於印度洋，並未像先前部分測試一樣爆炸。不過，高畫質影像顯示，星艦漂浮海面時，機身多片隔熱瓦已出現明顯裂痕及損傷，促使專家質疑現有設計能否承受頻繁飛行。

‌



隔熱瓦是星艦熱防護系統 (TPS) 的一部分，用於保護太空船穿越大氣層時，不受高溫電漿破壞。雖然隔熱瓦此次成功防止星艦解體，但專家認為，嚴重損傷意味每次飛行後可能都需要耗費大量時間檢查、維修及更換，無法達成馬斯克讓星艦返航後數小時內再次升空的目標。

前 NASA 高級顧問 Charles Miller 直言，星艦目前的熱防護系統「不夠好，而且是一條死路」，SpaceX 或許能實現完全重複使用，卻難以做到快速重複飛行。值得注意的是，Miller 共同創辦的衛星通訊公司 Lynk Global，也是 SpaceX 旗下星鏈 (Starlink) 的競爭對手。

Miller 與前 NASA 研究員 Daniel Rasky 及前 NASA 太空人 Charles Camarda 共同進行分析。Rasky 表示，SpaceX 並未公開隔熱瓦設計，但從外觀研判，可能採用類似 NASA 已退役太空梭的陶瓷材料。太空梭隔熱瓦往往需要在每次任務後大規模維修及更換。

Rasky 指出，SpaceX 或許能把整修時間縮短至數天或數周，但很難像飛機一樣，返航後只需清潔、補充燃料便可再次出發。Rasky 過去曾共同發明 SpaceX 飛龍號太空船所使用的隔熱材料。

馬斯克也曾坦言，熱防護系統是星艦實現完全重複使用的最大障礙之一。SpaceX 計劃讓星艦太空船及超級重型推進器每次發射後都能返回並再次使用。馬斯克已表示，公司將派船回收這次降落印度洋的星艦，以取得隔熱系統實際受損情況的資料。SpaceX 未回應置評要求。