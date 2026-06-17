鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-06-17 18:20

今年的世界盃足球賽，是自 Kalshi 和 Polymarket 等預測市場作為體育博彩新方式迅速走紅以來舉辦的第一屆。美國球迷可以自由地在世界盃上進行總額達數十億美元的投注，但愈來愈多的其他國家正在收緊對這些投注平台的訪問限制。

預測市場首度闖進世界盃 模糊博弈與金融的界線(圖:shutterstock)

世界盃帶動百億美元交易規模

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根據 Bernstein 分析師的預測，本屆世界盃預計將額外產生約 30 億美元的賭注，並帶動體育博彩與預測市場平台高達 100 億美元的交易量。

數據顯示，僅在 6 月的第一周，Polymarket 的國際與美國交易所名目交易額就達到約 28 億美元，而 Kalshi 同期報名交易額更高達約 45 億美元。分析師指出，世界盃對這些平台而言，就像是「每天都在舉辦超級盃」，推動了創紀錄的日交易量。

多國祭出封殺令

然而，隨著預測市場的影響力擴張，各國監管機構也加強了審查力度。西班牙、印尼與印度近期已加入封鎖行列，限制民眾訪問相關網站與 App。巴西政府在今年 4 月關閉了包括 Kalshi 在內的 27 個預測平台，迫使這家由巴西人創立的公司在剛進入市場不久後便陷入困境。

印度政府則指控用戶利用虛擬私人網路（VPN）繞過禁令，並要求互聯網服務供應商徹底切斷與 Polymarket 等站點的連接。

監管機構面臨的主要難題在於，這些平台利用加密貨幣與 VPN 運作，且不受限於特定司法管轄區，使得傳統的監管手段難以完全封鎖。

博弈與金融的模糊界限引發爭議

預測市場之所以難以定性，是因為其產品結構橫跨了「賭博」與「金融投機」的邊界。部分國家將其視為賭博並受博弈法規範，另一部分則認為應納入證券或衍生商品規則。

諮詢公司 HM Strategy 指出，由於合約結構類似衍生品，往往避開了賭博牌照的監管框架，這可能為內線交易開了方便之門。

此外，除了體育與經濟指標，部分平台甚至允許對戰爭或生死等倫理爭議議題進行投注，引發社會批評。支持者則反駁，這些平台透過匯集集體預測，能提供具價值的資訊參考。

業界尋求合規以求生存

面對全球化的監管風暴，預測市場巨頭正努力轉型。Polymarket 宣布與區塊鏈分析公司 Chainalysis 合作監控可疑交易，並表示歡迎與各國政府合作建立保護用戶的框架。

Kalshi 與 Opinion Labs 則強調已強化客戶識別與市場誠信保障，並正與多地當局進行積極討論，以期在合規的前提下擴張業務。