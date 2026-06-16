鉅亨網編譯余曉惠 2026-06-16 13:50

航運數據公司 Kpler 分析師周一 (15 日) 表示，若美伊協議順利落實，荷姆茲海峽可望在未來一個月逐步恢復通航。受困波斯灣的油輪將優先離開，而新進船舶流量有望回升至戰前約 50% 水準，但水雷風險與美伊對協議內容的歧見仍可能影響復航進度。

美國與伊朗預定周五在瑞士簽署協議，內容包括重啟荷姆茲海峽航運，並解除美國對伊朗的海上封鎖。Kpler 分析師預估，如果順利落實且無重大變數，每日通過荷姆茲海峽的船舶總數可望回升至 40 艘，儘管仍遠低於戰前約 100 艘的正常水準。

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第一階段：消化積壓船隊

Kpler 表示，那些滯留在波斯灣且已完成裝貨的船舶，將率先穿越荷姆茲海峽，目前預估共有 118 艘油輪滯留，可望在 15 天內陸續離開該區域。但 Kpler 也提醒，受困船舶集中駛離波斯灣屬於一次性現象，不應被解讀為長期交通量回升。

因此，真正的關鍵在於積壓船隊消化完畢後，會有多少新船願意重新進入波斯灣。

第二階段：新船逐步進場

針對這一點，Kpler 首席運費分析師 Matt Wright 預估，在美伊協議生效後的前 30 天，進入波斯灣的油輪數量可望增加至每日 12 艘，約恢復至戰前水準的一半。

Wright 表示，較為保守的船東仍將觀察首批船舶的通行情況，包括評估船隻是否遭受攻擊、航道內是否仍有水雷等，再決定是否重返波斯灣。

他補充指出，一旦船舶開始恢復航行，相關保險費率也將逐步下降。

全球大型油輪業者 Frontline 執行長 Lars Barstad 日前表示，只要美伊正式簽署協議，相信船舶將很快恢復航行。Frontline 目前在全球營運 80 艘船舶，其中有五艘油輪仍受困於波斯灣。

然而，荷姆茲海峽重啟航運仍面臨多項風險，原因在於，目前美國與伊朗對協議內容似乎存在不同解讀。

第三階段：協議生效 60 天後

伊朗官方媒體報導指出，未來 60 天內船舶可免費通行荷姆茲海峽，而根據伊朗國營塔斯尼姆通訊社 (Tasnim)，60 天過後，將由伊朗與阿曼共同管理該海峽。

不過，美國副總統范斯 (JD Vance) 周一接受 CNBC 訪問時表示，美方預期荷姆茲海峽未來將持續維持免收通行費制度。

此外，目前仍不清楚水雷對通航安全構成多大威脅。美國總統川普曾淡化相關風險，但國務卿盧比歐 (Marco Rubio) 本月稍早向國會表示，伊朗曾在荷姆茲海峽大範圍布設水雷。

全球航運產業組織 BIMCO 周一也警告，「該區域的水雷威脅仍然令人憂心」，目前當地安全風險依然偏高。