鉅亨網新聞中心 2026-06-16 16:20

全球最大對沖基金橋水（Bridgewater Associates）正陷入一場極其罕見的「業績創新高，股東卻割肉離場」的股權大洗牌。

儘管橋水旗艦宏觀基金 Pure Alpha 在 2025 年繳出 34%、創下歷史新高的亮眼報酬，但多家長期合作的機構投資人卻選擇以折價出售持股。

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這看似矛盾的現象，反映出這家避險基金巨頭在轉型過程中，正面臨規模擴張與投資績效難以兼顧的結構性挑戰。

這場股權風暴的核心，源於橋水現任執行長 Nir Bar Dea 所主導的激進改革。

在 2022 年 Bar Dea 接掌帥印前，橋水管理資產（AUM）高達 1,500 億美元，但旗艦基金 Pure Alpha 卻因「容量約束」困境，即資產規模過大導致難以靈活捕捉市場瞬息萬變的獲利機會，致使業績連續十年間表現平庸。

為打破僵局，新管理層果斷採取「以規模換表現」的策略，透過重組團隊、導入人工智慧並主動壓縮資產規模，將全公司管理資產降至 1,020 億美元。

雖然這項策略在投資表現上取得立竿見影的成效，成功推動 Pure Alpha 於 2025 年迎來 34% 的爆發性增長，並在 2026 年初持續保持漲勢，但對於橋水的股權投資者而言，這卻是一場災難。

因為對沖基金股權的價值，高度依賴於資產規模所帶來的穩定管理費收入。當橋水主動縮減近三分之一的資產管理規模時，管理費的收費基礎也隨之大幅收窄，直接削弱了股權投資人的長期現金流回報。

這種「投資人（LP）與股東（GP）」之間的利益分歧，直接導致了早期機構股東的集體出走。

曾於約 15 年前最早入股橋水的科氏家族（Koch family）與加拿大安大略市政僱員退休系統（Omers），已於去年底低調將手上的剩餘股份，折價售回橋水；創辦人達里歐（Ray Dalio）也在去年底將股份折價賣回公司。

此外，另一大老牌股東「德州教師退休系統」（TRS）的持股估值更在去年底縮水至 2.79 億美元，對應橋水的整體估值，已從高峰期的 163 億美元下滑至 116 億美元。

然而，相較於外部機構股東的悲觀套現，橋水內部員工與管理層卻展現出截然不同的信心。

在近期橋水向員工開放的回購計劃中，僅有極少數人選擇賣出，絕大多數合夥人與員工皆選擇增持，汶萊主權財富基金也在此時將策略資金轉為購入橋水近 20% 的股權。

業界分析指出，橋水正在經歷一次策略上的強制重置。過去，即便 Pure Alpha 業績平平，憑藉龐大的資產規模，股東依然能躺著賺取豐厚的管理費；如今，橋水選擇走上一條更健康、更注重回報品質，但規模較小的道路。