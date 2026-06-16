SpaceX財報與重大訊息 僅在X及官網發布
鉅亨網編譯陳又嘉
《路透社》報導，SpaceX(SPCX-US)周一 (15 日) 向監管機構提交文件表示，未來公司季度與年度財報以及其他重大資訊，將僅透過公司官網及社群平台 X 帳號發布，不再透過傳統新聞通訊社進行公告。
此舉代表 SpaceX 將不依循企業界慣用的資訊揭露模式。一般上市公司通常會透過 Business Wire 或 PR Newswire 等新聞發布平台，同步向投資人、分析師及媒體公開重大訊息，以確保資訊能廣泛且即時傳播。
SpaceX 在文件中表示，「我們鼓勵投資社群、媒體及其他關注人士，追蹤公司網站上的投資人關係頁面以及 X 帳號，以獲取相關資訊。」未來公司所有重要公告都將透過這些官方管道發布。
受市場樂觀情緒帶動，SpaceX 股價周一收盤大漲約 19%。盤後交易時段，股價再上漲約 2%。
當日稍早，SpaceX 宣布承銷商已行使所謂的 「綠鞋選擇權 (Greenshoe Option)」，額外認購更多股票。這使得公司 IPO 募資總額提高至 857 億美元。
馬斯克 (Elon Musk) 執掌的 SpaceX，業務橫跨火箭發射、人工智慧與衛星網路等領域。此次 IPO 以每股 135 美元發行 5.5556 億股，募資金額達 750 億美元。即使尚未計入承銷商後續行使的綠鞋選擇權，已創下全球史上最大 IPO 紀錄。
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