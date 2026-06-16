鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2026-06-16 09:56

在美國總統川普周日（14 日）宣布與伊朗達成協議，並將重新開放荷姆茲海峽後，預測市場平台 Kalshi 上關於荷姆茲海峽恢復正常通航的機率迅速上升。

Kalshi 的數據顯示，荷姆茲海峽在 8 月之前恢復正常通航的機率已升至 58%，重新站上 50% 以上，上一次達到如此水準還是在 5 月底。

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過去三個半月裡，荷姆茲海峽事實上基本癱瘓。作為全球油氣貿易咽喉，戰前每天約 2,000 萬桶石油及石油產品經荷姆茲海峽運輸。

川普周日在社交媒體平台上表示，美伊雙方已同意簽署一份諒解備忘錄，並批准解除美國海軍封鎖。

「全世界的船隻，發動引擎吧，讓石油流動起來！」川普寫道。他隨後進一步說明，荷姆茲海峽將在本周五正式簽署協議後重新開放，以便展開排雷作業。

伊朗也證實周五將與美國簽署諒解備忘錄，並強調荷姆茲海峽將按照伊朗方面的安排重新開放。

值得注意的是，以色列並未被納入此次協議框架。以色列之前與美國協同行動，於 2 月 28 日對伊朗發動打擊。