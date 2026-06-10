科技

SpaceX IPO處處打破常規！每股定價135美元雖確定 但散戶配售方案仍待決定

鉅亨網編譯陳韋廷

SpaceX 即將啟動被市場譽為「史上最大規模 IPO」的招股行動，卻在發行機制上大膽打破華爾街常規。

cover image of news article
SpaceX IPO打破常規！每股定價135美元雖確定 但散戶配售方案仍待決定

美國財經媒體《CNBC》報導，不同於傳統 IPO 先訂價格區間、再視認購狀況最終定價的模式，SpaceX 直接敲定每股 135 美元固定發行價，對應估值約 1.77 兆美元，並採取「全額接受或放棄」的申購邏輯。


本次股票申購預計於週四 (11 日) 啟動，週三 (10 日) 提前截止訂單。知情人士透露，提前一天是為了讓公司與承銷商有完整週四進行巨量股份分配，本次 IPO 總發行市值約 7500 億美元，所有份額需在週五正式掛牌前分配至終端客戶。常規流程中，分配往往在定價後、開盤前倉促完成。

值得關注的是，散戶配售比例高達約 30%(對應市值約 2250 億美元)，遠高於市場慣例的 5%–10%。嘉信理財、富達、Robinhood、億創理財等平台均可申購。最終散戶配額將待認購結束後確定。

IPO 諮詢機構 Class V Group 創辦人 Liz Beyer 表示，馬斯克直接鎖定發行價，只要投資人買單即落地，「財務邏輯上說不通，但分配效率更高」。

她並指出，SpaceX 可較常規流程更早啟動股份分配，應對單一發行體量過大的挑戰。

對照上月 AI 晶片商 Cerebras 上市從區間定價 115–125 美元上調至 150–160 美元、最終定價 185 美元、首日大漲 68% 的劇本，SpaceX 選擇跳過區間試水，直接以高估值亮相，其 2025 年營收約 187 億美元、經營虧損 42 億美元，對比全球 9 家市值破兆美元企業中營收最低的美光 (580 億美元) 與獲利最差的特斯拉(淨利 38 億美元)，估值爭議不小。

市場正屏息以待這場由散戶與機構共同參與的太空資本盛宴，到底會複製 Robinhood 上市首日跌 8% 的教訓，還是寫下另一頁華爾街新規則？


文章標籤

SpaceX固定發行價估值籌資散戶認購配售比例區間定價

相關行情

台股首頁我要存股
美元指數99.9090.00%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty