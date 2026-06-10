SpaceX IPO處處打破常規！每股定價135美元雖確定 但散戶配售方案仍待決定

鉅亨網編譯陳韋廷 2026-06-10 19:00

SpaceX 即將啟動被市場譽為「史上最大規模 IPO」的招股行動，卻在發行機制上大膽打破華爾街常規。

SpaceX IPO打破常規！每股定價135美元雖確定 但散戶配售方案仍待決定

美國財經媒體《CNBC》報導，不同於傳統 IPO 先訂價格區間、再視認購狀況最終定價的模式，SpaceX 直接敲定每股 135 美元固定發行價，對應估值約 1.77 兆美元，並採取「全額接受或放棄」的申購邏輯。

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本次股票申購預計於週四 (11 日) 啟動，週三 (10 日) 提前截止訂單。知情人士透露，提前一天是為了讓公司與承銷商有完整週四進行巨量股份分配，本次 IPO 總發行市值約 7500 億美元，所有份額需在週五正式掛牌前分配至終端客戶。常規流程中，分配往往在定價後、開盤前倉促完成。

值得關注的是，散戶配售比例高達約 30%(對應市值約 2250 億美元)，遠高於市場慣例的 5%–10%。嘉信理財、富達、Robinhood、億創理財等平台均可申購。最終散戶配額將待認購結束後確定。

IPO 諮詢機構 Class V Group 創辦人 Liz Beyer 表示，馬斯克直接鎖定發行價，只要投資人買單即落地，「財務邏輯上說不通，但分配效率更高」。

她並指出，SpaceX 可較常規流程更早啟動股份分配，應對單一發行體量過大的挑戰。

對照上月 AI 晶片商 Cerebras 上市從區間定價 115–125 美元上調至 150–160 美元、最終定價 185 美元、首日大漲 68% 的劇本，SpaceX 選擇跳過區間試水，直接以高估值亮相，其 2025 年營收約 187 億美元、經營虧損 42 億美元，對比全球 9 家市值破兆美元企業中營收最低的美光 (580 億美元) 與獲利最差的特斯拉(淨利 38 億美元)，估值爭議不小。