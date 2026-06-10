鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2026-06-10 20:35

美國 5 月通膨再度升溫，年增率重返 4% 以上，創下逾兩年來新高。不過，剔除食品與能源價格的核心通膨增幅低於市場預期，顯示能源價格仍是推升整體物價的主要因素，也讓市場暫時鬆了一口氣。

美國 5 月通膨再度升溫，年增率重返 4% 以上，創下逾兩年來新高。(圖：ZeroHedge)

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美國勞工統計局 (BLS) 周三 (10 日) 公布，5 月消費者物價指數 (CPI) 年增 4.2%，高於 4 月的 3.8%，創 2023 年 4 月以來最大漲幅，符合市場預期；月增率則為 0.5%，同樣符合市場預估。

剔除食品與能源價格的核心通膨增幅低於市場預期。(圖：ZeroHedge)

備受關注的核心 CPI 月增 0.2%，低於市場預期的 0.3%，年增率則由 4 月的 2.8% 升至 2.9%。數據公布後，美股指數期貨縮減跌幅，反映投資人認為通膨雖然升溫，但尚未全面失控，也降低聯準會 (Fed) 短期內升息的迫切性。

分析指出，中東衝突引發的能源價格飆升，仍是本輪通膨回升的主要推手。5 月能源價格月增 3.9%，連續第三個月大幅上漲，並貢獻超過六成整體 CPI 月增幅。其中汽油價格年增 23.5%，單月上漲 7%，美國能源資訊署 (EIA) 數據顯示，全美平均汽油價格 5 月升至每加侖 4.6 美元。

能源價格成通膨主因 核心商品出現降溫

相較之下，許多核心商品價格出現降溫跡象。家具與家庭用品價格月減 0.6%，交通運輸商品價格下滑 0.5%，醫療用品價格下降 0.5%，為近一年來首見核心商品通縮現象。新車價格月減 0.3%，汽車保險費率也下跌 1.7%，有助於抑制整體核心通膨壓力。

許多核心商品價格出現降溫跡象。(圖：ZeroHedge)

然而服務類通膨仍持續升溫。住房成本月增 0.3%，房租月增 0.4%；航空票價上漲 2.7%，醫院服務價格上漲 0.7%，通訊服務價格也較前月增加 1.3%。分析人士認為，商品價格降溫與服務價格持續攀升形成鮮明對比，顯示美國通膨結構正在轉變。

通膨升溫同時侵蝕民眾購買力。另一份結合薪資與通膨數據的報告顯示，美國實質平均時薪較去年同期下滑 0.7%，創逾三年來最大跌幅，也是自 2023 年以來首度出現明顯負成長。這意味著薪資增幅已無法追上物價上漲速度，家庭預算面臨更大壓力。

實質薪資轉負 Fed 與川普面臨雙重壓力

《路透》調查顯示，通膨已連續第二個月超越薪資增幅，加上儲蓄逐漸耗盡，愈來愈多美國家庭開始動用存款支應日常開銷。市場也擔憂，高物價環境恐進一步衝擊消費支出與經濟成長動能。

對 Fed 而言，儘管通膨仍遠高於 2% 的目標，但核心通膨增幅低於預期，加上近期停火後能源價格已自高點回落，使部分經濟學家認為 5 月可能成為本輪能源驅動通膨的高峰。不過，若能源價格再度走高，或肥料、運輸等成本持續向下游傳導，未來數月物價壓力仍可能進一步擴散。