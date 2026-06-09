鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2026-06-10 01:16

美股主要指數周二 (9 日) 盤中全面走低，科技股與晶片股賣壓再度湧現，拖累主要指數大幅下挫。隨著投資人持續獲利了結今年以來漲幅驚人的 AI 概念股，加上美國總統川普對伊朗發出強硬警告，市場對中東衝突再度升級的擔憂升溫，進一步打擊風險偏好。

中東局勢又變天、晶片股重挫！美股盤中齊跳水 那指一度挫逾4%(圖：REUTERS/TPG)

截至盤中，那斯達克 100 指數一度重挫 4%，晶片類股跌勢尤為慘重，先前帶領市場自戰爭低點反彈的半導體族群一度大跌 8%，回吐早前漲幅。標普 500 指數同步走低，不過指數成分股中仍有超過 300 檔上漲，顯示資金正從高估值科技股流向金融、工業等較具景氣循環特性的產業。

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市場原本因油價回落及中東局勢可望降溫而受到提振，但盤中情勢出現變化。川普在 Truth Social 發文表示，伊朗擊落一架在荷姆茲海峽執行巡邏任務的美軍阿帕契 (Apache) 直升機，雖然兩名飛行員均平安獲救，但美國「必須對這次攻擊作出回應」。

稍早美國中央司令部 (CENTCOM) 證實，一架 AH-64 阿帕契直升機於週一晚間在阿曼沿岸附近墜毀，事件仍在調查中，但並未直接將責任歸咎於伊朗。川普的最新發言則削弱市場對美伊衝突即將降溫的期待。

受此影響，國際油價縮減稍早跌幅，市場避險情緒升溫，美股賣壓進一步擴大。

除了地緣政治風險外，華爾街也持續關注 AI 概念股估值問題。半導體產業先前受惠於人工智慧熱潮及企業大舉投入 AI 基礎建設，今年股價表現強勁，逼近 1999 年網路泡沫時期以來最佳年度漲幅。不過，隨著 SpaceX 首次公開發行 (IPO) 定價在即，以及企業為 AI 投資計畫持續募資，市場開始擔憂大量新股供給可能稀釋資金動能，進而衝擊科技股估值。

eToro 市場分析師肯威爾 (Bret Kenwell) 表示，若漲勢能擴散至更多產業，將有助於市場結構更加健康；當市場領漲力量過度集中在少數科技股時，整體基礎也會變得較為脆弱。