鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2026-06-09 23:00

美國 4 月貿易逆差較前月縮小，主因原油出口大增帶動整體出口創下新高，部分抵銷 AI 資料中心建設熱潮推升的電腦與半導體進口需求，也為第二季經濟成長帶來支撐。

美國商務部周二 (9 日) 公布，4 月商品與服務貿易逆差月減 1.2%，降至 559 億美元，略優於市場預期的 562 億美元。3 月逆差則自原先公布的 603 億美元下修至 566 億美元。

‌



數據顯示，4 月出口額較前月成長 2.6%，創歷史新高。其中，原油出口大增 60%，燃料油及其他石油產品出口同步成長，成為推升整體出口的主要動力。

受到伊朗戰爭及荷姆茲海峽幾近關閉影響，中東原油供應受阻，帶動國際油價上漲。美國能源業者趁勢填補市場缺口。根據美國能源資訊署 (EIA) 資料，美國 4 月原油出口量創下歷史新高，汽油、柴油及航空燃油出口也明顯增加。

另一方面，進口額月增 2%，主要受到 AI 基礎建設投資帶動。隨著科技企業持續擴建資料中心，電腦、電腦周邊設備、電信設備及半導體進口均持續增加。

近年來，美國 AI 產業快速發展，帶動大量資本財進口需求。分析人士指出，高油價帶來的能源出口收入，部分抵銷了 AI 資料中心建設對進口造成的壓力。

此外，中東戰事也進一步加劇美國近年貿易數據波動。2025 年以來，川普政府多次調整關稅政策，雖然部分關稅措施今年 2 月遭美國最高法院推翻，但白宮隨後仍提議對 60 個貿易夥伴商品課徵至少 10% 的新關稅。

近期企業調查顯示，不少美國企業正提前囤積商品，以因應未來戰事可能推升的價格風險，情況類似去年企業為避開川普「解放日」關稅而提前進口商品的現象。

從雙邊貿易來看，美國對中國商品貿易逆差縮小，對墨西哥逆差亦有所改善；不過對加拿大貿易逆差擴大。另一方面，隨著供應鏈移轉受惠的越南，美國對其商品貿易逆差則進一步擴大。