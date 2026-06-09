鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2026-06-09 21:38

美股主要指數周二 (9 日) 開盤走高，延續近期反彈走勢。隨著晶片股連續第二個交易日回升，人工智慧 (AI) 概念股重新獲得資金青睞，加上市場對美國與伊朗接近達成協議的期待升溫，中東緊張局勢降溫帶動油價回落，提振投資人風險偏好。科技股領軍上攻，美債價格同步上漲，而布蘭特原油價格跌破每桶 90 美元，反映市場對能源供應中斷的憂慮有所緩解。

〈美股早盤〉晶片股續彈、油價回落助攻 主要指數走高(圖：REUTERS/TPG)

截稿前，道瓊工業指數漲近 300 點或近 0.6%，那斯達克綜合指數漲近 230 點或近 0.9%，標普 500 指數漲 0.7%，費城半導體指數漲近 1.7%。台積電 ADR 漲近 2.4%。

‌



人工智慧 (AI) 概念股反彈行情延續至第二個交易日，加上中東緊張局勢降溫帶動油價回落，全球股市週二普遍走高。投資人重新聚焦 AI 產業成長前景，同時降低對能源價格與通膨風險的擔憂。

美股盤前，與科技股連動密切的那斯達克 100 指數期貨上漲 0.7%，標普 500 指數期貨上揚 0.4%。歐洲 Stoxx 600 指數同步上漲 0.5%。

市場情緒也受到油價下跌支撐。布蘭特原油價格下跌 1.5%，跌破每桶 93 美元。以色列與伊朗同意停止相互報復性攻擊，美國總統川普也再次表示，美國與伊朗接近達成和平協議，進一步緩解市場對中東衝突升級的憂慮。

在科技股短暫回檔後，投資人再度押注企業獲利成長將推動股市續創新高。OpenAI 秘密提交首次公開發行 (IPO) 申請，以及 SpaceX 股票銷售獲超額認購，都被市場視為 AI 產業長期成長潛力與資金需求依然強勁的訊號。

不過，市場人士提醒，AI 類股雖然持續帶動股市上漲，但波動風險同樣不容忽視。MPPM 交易主管桑佩雷 (Guillermo Hernandez Sampere) 指出，AI 確實推動市場強勁反彈，但產業發展變化快速，回檔修正勢必不時出現。

外匯市場方面，美元連續第二天下跌，朝一個月來最大兩日跌幅邁進。印尼央行則意外提前升息，以支撐近期承壓的印尼盾匯率。美國公債價格則小幅上漲，反映投資人降低對 Fed 進一步升息的押注。

然而，華爾街對後市仍抱持謹慎態度。花旗 (C-US) 策略師指出，交易員近期持續建立美股空頭部位，而科技股多頭部位仍處於偏高水準。花旗認為，上週那斯達克 100 指數近 5% 的急跌，僅部分消化市場過度擁擠的持倉風險。

接下來數周將迎來多項關鍵事件，包括周三公布的美國通膨數據，以及 Fed 主席華許 (Kevin Warsh) 上任後主持的首次利率決策會議。市場擔憂，若通膨持續升溫，可能迫使投資人重新評估 Fed 政策路徑，進而衝擊目前偏高的股市估值。

另一方面，金價持穩於每盎司 4,340 美元附近。由於中東戰爭改變市場對美國貨幣政策的預期，從原本押注降息轉向擔憂升息，黃金避險需求較年初高點明顯降溫。花旗因此將未來三個月金價目標由每盎司 4300 美元下調至 4000 美元，但仍維持未來 6 至 12 個月 5000 美元的長期目標價。

截至台北時間周二（9 日）21 時許：

焦點個股：

阿里巴巴 (BABA-US) 早盤股價上漲 1.37%，至每股 121.72 美元

高通 (QCOM-US) 早盤股價下跌 0.04%，至每股 217.68 美元

半導體類股周二盤前延續近期反彈走勢，VanEck Semiconductor ETF(SMH-US)上漲 1.8%。個股方面，美光 (Micron Technology)(MU-US) 勁揚 5%，高通 (Qualcomm) 也上漲 2.6%，帶動晶片族群整體表現強勢。

Nuvalent(NUVL-US) 早盤股價上漲 38.82%，至每股 122.85 美元

美國生技公司 Nuvalent 股價周二盤前大漲近 39%，此前英國製藥大廠葛蘭素史克 (GSK)(GSK-US) 宣布，將以 106 億美元收購該公司。這項交易有助 GSK 擴大癌症藥物產品布局，也激勵 Nuvalent 股價大幅走高。

今日關鍵經濟數據：

無

華爾街分析：

花旗策略師表示，交易員正大舉搭建美股空頭部位，而科技板塊的看漲押注仍偏高，使市場面臨風險。由 David Chew 帶領的團隊在一份報告中稱，上週五納斯達克 100 指數暴跌近 5%，創 14 個月來最大單日跌幅，但這只是在一定程度上重置了投資者的曝險。