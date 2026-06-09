鉅亨網編譯段智恆 2026-06-10 00:30

與美國總統川普家族有關的加密貨幣投資案正引發外界質疑。根據《CNBC》周二 (9 日) 調查報導，川普家族透過加密貨幣公司 World Liberty Financial 出售代幣，從一筆與上市公司 Alt5 Sigma 的交易中獲得約 5 億美元收益，但參與投資的股東卻面臨巨大損失，相關公司股價自交易公布以來已暴跌 93%，並面臨遭那斯達克摘牌的風險。

事件可追溯至去年 8 月。當時川普長子小唐納．川普 (Donald Trump Jr.) 與次子艾瑞克．川普 (Eric Trump) 現身那斯達克交易所，慶祝 World Liberty Financial 與 Alt5 Sigma 達成合作。根據協議，Alt5 以股票及現金交易方式取得價值 15 億美元的 WLFI 加密代幣，成為市場押注川普家族加密貨幣事業的重要投資標的。

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不過，這筆交易並未替投資人帶來預期回報。Alt5 股價在交易公布前一個交易日收在 8.97 美元，如今更名為 AI Financial Corp. 後，股價截至 6 月 8 日已跌至 0.66 美元，累計跌幅達 93%。

川普家族獲利約 5 億美元 投資人損失慘重

根據 World Liberty Financial 揭露文件，川普家族可取得代幣銷售收入的 75%。依照交易結構推算，川普家族從 Alt5 這筆交易中獲得的收益約達 5 億美元。

World Liberty Financial 由艾瑞克．川普、小唐納．川普、巴倫．川普 (Barron Trump)，以及川普中東特使魏科夫(Steve Witkoff) 之子扎克．魏科夫 (Zach Witkoff) 等人共同創立。公司主要發行治理代幣 WLFI 及穩定幣 USD1。

當時市場將 Alt5 視為投資川普家族加密貨幣事業的捷徑。透過持有 Alt5 股票，投資人等於間接持有 WLFI 代幣部位，而無須直接購買加密貨幣。

然而，WLFI 價格隨後大幅下跌。根據 Coinbase(COIN-US) 資料，Alt5 取得 WLFI 時每枚價格約 0.20 美元，截至 6 月 8 日市價已跌至約 0.057 美元，跌幅達 72%。這也導致 AI Financial(AIFC-US) 第一季帳面價值蒸發 3.48 億美元。

部分投資機構也因此遭受損失。香港 Soul Ventures Holdings 曾投入 8500 萬美元參與交易，若在去年 10 月全數出脫持股，估計虧損約 5600 萬至 5800 萬美元。

股價跌破 1 美元 AI Financial 面臨下市風險

除了投資標的重挫外，AI Financial 本身也接連爆發經營問題。自去年 8 月交易完成後，公司已更換三任執行長與三家外部會計師事務所，期間還曾收到那斯達克警告通知。

今年 1 月，AI Financial 甚至向 World Liberty Financial 借款 1500 萬美元，部分資金用於回購自家股票，希望提振股價，但成效有限。

公司在 5 月提交給美國證券交易委員會 (SEC) 的文件中坦言，負債已超過資產，並警告目前狀況對公司未來一年持續經營能力構成「重大疑慮」。

根據那斯達克規定，上市公司股價若連續 30 個交易日低於 1 美元，可能面臨摘牌。截至 6 月 8 日，AI Financial 已連續 15 個交易日收盤價低於 1 美元。

此案也引發監管與利益衝突爭議。非營利組織 Democracy Defenders Fund 今年 4 月致函 SEC，要求對 Alt5 展開獨立調查，質疑公司披露資訊及治理結構存在問題。不過 SEC 拒絕評論是否已展開調查。

川普家族則否認參與公司營運。艾瑞克．川普 5 月在社群平台 X 發文表示，自己對 AI Financial 沒有任何管理或決策權。川普集團發言人也強調，艾瑞克與小唐納從未擔任董事，也未參與公司日常經營。