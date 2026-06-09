鉅亨網編譯段智恆 2026-06-09 22:10

美國聯準會 (Fed) 今年降息希望正迅速消退。根據《路透》最新調查，受中東戰事推升能源價格影響，通膨壓力持續高於預期，多數經濟學家目前認為，Fed 將在 2026 年剩餘時間維持利率不變，而非啟動降息循環。

調查：Fed今年料按兵不動 降息預期持續消退(圖：REUTERS/TPG)

調查顯示，在 102 位受訪經濟學家中，有 72 人預測聯邦基金利率將維持在目前 3.50% 至 3.75% 區間直到年底，占比接近七成，高於上月不到一半的比例，也遠高於更早前約三分之一的水準。這是今年以來首次形成明顯共識，顯示市場對降息的期待正快速降溫。

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與此同時，利率期貨市場甚至已開始反映 Fed 明年底前至少升息一次的可能性。上週公布的 5 月非農就業報告表現強勁，也進一步削弱市場對降息的押注。

目前美國通膨率約為 Fed 2% 目標的兩倍，而經濟活動仍維持穩健，使決策官員缺乏降息的迫切理由。

中東戰事推升物價 Fed 降息預期持續後延

Fed 將於 6 月 16 日至 17 日召開利率決策會議，這也是新任主席華許 (Kevin Warsh) 上任後主持的首次會議。調查顯示，沒有任何受訪經濟學家預期 Fed 會在本次會議宣布降息。

富國銀行 (Wells Fargo)(WFC-US) 首席經濟學家波塞利 (Tom Porcelli) 表示，目前 Fed 幾乎沒有理由採取利率行動，更難以說服決策官員支持降息。

他指出，除非伊朗衝突能在極短時間內出現明顯轉機，否則看不到 Fed 轉向寬鬆的條件。

調查結果也顯示，華許雖是在美國總統川普支持下接掌 Fed，且面臨降低利率的政治壓力，但實際上恐難在聯邦公開市場委員會 (FOMC) 內部爭取足夠支持。

許多經濟學家預期，Fed 本月可能移除政策聲明中暗示未來降息的「寬鬆傾向」措辭。相較於今年 3 月點陣圖仍預測一次降息，不少分析師認為最新預測將改為全年按兵不動，甚至有部分官員可能轉向支持升息。

荷蘭合作銀行 (Rabobank) 資深美國策略師馬瑞 (Philip Marey) 表示，風險正朝向通膨更持久、降息次數更少甚至升息的方向發展，市場原本期待的樂觀情境已經逐漸消失。

Fed 憂重演 2022 年錯誤 通膨預料維持高檔

根據另一項《路透》調查，美國 5 月消費者物價指數 (CPI) 年增率預料升至 4.2%，創逾三年新高；剔除食品與能源價格的核心 CPI 年增率則估達 2.9%。

此外，Fed 偏好的通膨指標——個人消費支出 (PCE) 物價指數 4 月年增率已升至 3.8%，創 2023 年 5 月以來最高。經濟學家預估，第二季、第三季及第四季平均通膨率將分別達 3.9%、3.8% 及 3.6%，顯示物價壓力短期內難以明顯降溫。

值得注意的是，多數經濟學家上個月仍認為中東戰事引發的能源價格衝擊可能只是暫時現象。然而，Fed 官員擔心重演 2022 年的經驗，當時各國央行同樣認為通膨只是短暫現象，最終卻演變成數十年來最激進的升息周期之一。

道明證券 (TD Securities) 美國經濟學家尼爾 (Eli Nir) 表示，供給衝擊理論上應是一次性事件，但若接連發生，可能改變民眾對未來通膨的預期。他指出，Fed 之所以特別警惕，是因為決策官員不希望重蹈 2022 年誤判通膨的覆轍。