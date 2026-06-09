鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-06-09 19:50

根據全美獨立企業聯盟 (NFIB) 周二 (9 日) 公布數據，5 月份美國小企業樂觀指數下降 0.6 點，跌至 95.3。這一跌幅幾乎抹平了自 2024 年總統大選以來的所有漲幅，使指數回落至 2024 年 10 月以來的最低水準。

儘管這一指數曾在 2024 年 12 月達到 6 年來的高位，但隨後的經濟壓力已顯著削弱了企業主的信心。

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報告指出，物價持續上漲以及伊朗戰爭帶來的經濟不確定性，是籠罩企業的主要陰影。高達 70% 的小企業主報告其業務受到供應鏈中斷的影響，這一比例較 4 月增加了 6 個百分點。同時，連續 3 個月有更多業主，將通貨膨脹視為營運中最嚴峻的問題。

為了因應成本，淨 36% 的企業主調高了銷售價格，創下 3 年多來的新高，且同樣比例的業主計畫在未來 3 個月內持續漲價。

NFIB 首席經濟學家 Bill Dunkelberg 表示，燃料價格劇烈且不可預測的波動對小企業構成巨大挑戰，且與大型企業對手相比，小企業更難以將這些成本壓力轉嫁給消費者。

在投資與雇傭方面，儘管市場對人工智慧 (AI) 充滿期待，但小企業的擴張意願明顯低迷。僅 16% 的業主計畫在未來 3 到 6 個月內進行資本支出，這不僅比 4 月下降了 1 個百分點，更追平了 2009 年以來的最低紀錄。